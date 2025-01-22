Граждане России не пострадали в результате пожара в Турции

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Пожар в Турции унес жизни 76 человек
Пожар в Турции унес жизни 76 человек Фото:

Граждане России не пострадали в результате пожара в турецком городе Карталкая, где произошел серьезный пожар в гостинице. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Российских граждан среди пострадавших нет», — информирует Ситуационно-кризисный центр МИД России в своем telegram-канале. Пожар в гостинице в провинции Болу унес жизни 76 человек, еще 51 травмирован. В Турции 22 января объявлен национальный траур.

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Граждане России не пострадали в результате пожара в турецком городе Карталкая, где произошел серьезный пожар в гостинице. Об этом сообщили в МИД РФ. «Российских граждан среди пострадавших нет», — информирует Ситуационно-кризисный центр МИД России в своем telegram-канале. Пожар в гостинице в провинции Болу унес жизни 76 человек, еще 51 травмирован. В Турции 22 января объявлен национальный траур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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