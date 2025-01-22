Смертельное ДТП с троллейбусом в Челябинске переросло в уголовное дело

В Челябинске полицейские возбудили уголовное дело по факту ДТП с троллейбусом №12, в результате которого погибла женщина. Об этом 22 января сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«В Челябинске следствием полиции по факту наезда троллейбуса на пешехода возбуждено уголовное дело», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Авария произошла 22 января в 07:54 около дома №14 по Комсомольскому проспекту.
Предварительно, 51-летняя женщина-водитель троллейбуса №12 наехала на 65-летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшая скончалась на месте. Троллейбус проехал на красный сигнал.
Челябинская прокуратура также организовала проверку по факту ДТП. «Будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, в части технического состояния троллейбусов перед выходом на линию, режима труда и отдыха водителей», — добавили в ведомстве.
Авария с троллейбусом стала уже вторым ДТП с участием общественного транспорта в Челябинске на этой неделе. В понедельник, 20 января, водитель трамвая №22 также проехала на красный и влетела на скорости в толпу пешеходов на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской. Пострадали двое детей.
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