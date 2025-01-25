В Екатеринбурге перекопают два десятка улиц, включая центральные: карта ремонтов

В Екатеринбурге в 2025 году отремонтируют 18 автодорог

26 января 2025 в 13:24 Размер текста - 17 +

В 2024 году в Екатеринбурге отремонтировали 31 участок дорог Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге в 2025 году закроют на ремонт почти 20 участков автодорог. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Публикуем список с картой. В Октябрьском районе закроют на ремонт с 15 апреля по 31 июля участки на улицах Карьерная (от дома №2 до переулка Взрывников) и Взрывников (от Сибирского тракта до Карьерной). Сумма контракта — 6,6 миллионов рублей. Выполнять работы будет ООО «Березовский городской союз ветеранов». Эта же компания займется с 1 мая по 1 июля обустройством тротуаров на улице Севастопольской (Кировский район) — от улицы Краснодарской до переулка Телефонного. А ООО «Ненашев и партнеры» — на улице Проезжей, от дома №170 до дома №196. К 4 августа в городе должны будут отремонтировать проспект Космонавтов (от улицы Старых большевиков до Машиностроителей), Карла Либкнехта (от проспекта Ленина до улицы Шевченко). Выполнять работы будет АО «Трест Уралтрансспецстрой». Сумма контракта — 266,7 миллиона рублей. Завершить работы к 25 сентября должны на улицах Бакинских комиссаров (от Коммунистической до Космонавтов), Таватуйской (от Бебеля до переулка Теплоходный), Мамина-Сибиряка (от Азина улицы Шарташской, 4). Подрядчиком в ремонте автодорог на этих участках выступает «Атомстройкомплекс». Сумма контракта — 275,5 миллиона рублей. А к 30 сентября, должны отремонтировать улицы Победы (от проспекта Космонавтов до улицы Индустрии), Челюскинцев (от Стрелочников до Челюскинцев, 106), Большакова (от улицы Белинского до 8 Марта), а также Первомайскую (от Гагарина до Софьи Ковалевской). Сумма контракта — 271,9 миллиона рублей. Подрядчик — фирма ГУДСР депутата думы Павла Пустозерова. Также мэрия (информация размещена на сайте) планирует отремонтировать дублер Сибирского тракта — от мебельного центра «Гулливер» (улица 40-летия Комсомола, 38) до остановки «Союз» (направление из города) — и Елизаветинское шоссе — от Походной до Бисертской. И автодороги на Хохрякова (от проспекта Ленина до улицы Радищева), Ильича (от улицы Избирателей до проспекта Космонавтов) и на улице Дорожная (от улицы Военной до улицы Окраинной). В конце 2025 года власти города обещают также сдать дорожную развязку у концерна «Калина» и к 1 июня запустить движение по улице Антона Валека, от Урицкого до Володарского. Там идет стройка многофункционального центра, после чего рабочим предстоит благоустроить улицу. В 2024 году в Екатеринбурге отремонтировали 31 дорогу. Участки на Малышева и Бориса Ельцина сдалди с существенным опозданием из-за проблем у подрядчика. Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в 2025 году закроют на ремонт почти 20 участков автодорог. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Публикуем список с картой. В Октябрьском районе закроют на ремонт с 15 апреля по 31 июля участки на улицах Карьерная (от дома №2 до переулка Взрывников) и Взрывников (от Сибирского тракта до Карьерной). Сумма контракта — 6,6 миллионов рублей. Выполнять работы будет ООО «Березовский городской союз ветеранов». Эта же компания займется с 1 мая по 1 июля обустройством тротуаров на улице Севастопольской (Кировский район) — от улицы Краснодарской до переулка Телефонного. А ООО «Ненашев и партнеры» — на улице Проезжей, от дома №170 до дома №196. К 4 августа в городе должны будут отремонтировать проспект Космонавтов (от улицы Старых большевиков до Машиностроителей), Карла Либкнехта (от проспекта Ленина до улицы Шевченко). Выполнять работы будет АО «Трест Уралтрансспецстрой». Сумма контракта — 266,7 миллиона рублей. Завершить работы к 25 сентября должны на улицах Бакинских комиссаров (от Коммунистической до Космонавтов), Таватуйской (от Бебеля до переулка Теплоходный), Мамина-Сибиряка (от Азина улицы Шарташской, 4). Подрядчиком в ремонте автодорог на этих участках выступает «Атомстройкомплекс». Сумма контракта — 275,5 миллиона рублей. А к 30 сентября, должны отремонтировать улицы Победы (от проспекта Космонавтов до улицы Индустрии), Челюскинцев (от Стрелочников до Челюскинцев, 106), Большакова (от улицы Белинского до 8 Марта), а также Первомайскую (от Гагарина до Софьи Ковалевской). Сумма контракта — 271,9 миллиона рублей. Подрядчик — фирма ГУДСР депутата думы Павла Пустозерова. Также мэрия (информация размещена на сайте) планирует отремонтировать дублер Сибирского тракта — от мебельного центра «Гулливер» (улица 40-летия Комсомола, 38) до остановки «Союз» (направление из города) — и Елизаветинское шоссе — от Походной до Бисертской. И автодороги на Хохрякова (от проспекта Ленина до улицы Радищева), Ильича (от улицы Избирателей до проспекта Космонавтов) и на улице Дорожная (от улицы Военной до улицы Окраинной). В конце 2025 года власти города обещают также сдать дорожную развязку у концерна «Калина» и к 1 июня запустить движение по улице Антона Валека, от Урицкого до Володарского. Там идет стройка многофункционального центра, после чего рабочим предстоит благоустроить улицу. В 2024 году в Екатеринбурге отремонтировали 31 дорогу. Участки на Малышева и Бориса Ельцина сдалди с существенным опозданием из-за проблем у подрядчика.