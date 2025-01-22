В новых регионах снизятся цены на товары

Власти России нашли способ снизить цены на товары и услуги в новых регионах. Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил на встрече с главой «Промсвязьбанка» (ПСБ) Петром Фрадковым создание пунктов выдачи маркетплейса в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Как объяснили эксперты URA.RU, присутствие крупного игрока на рынке вынудит некоторых местных предпринимателей отказаться от двойных наценок на продукцию.
Мишустин на встрече с председателем «ПСБ» назвал налаживание мирной жизни в новых регионах важнейшей задачей государства. Все услуги должны быть абсолютно на таком же уровне, как в любом субъекте России, подчеркнул премьер.
«Знаю, что банк активно работает в этой части. Как тут обстоят дела?» — спросил он Фрадкова.
«ПСБ» работает над тем, чтобы банковские услуги и другие интернет-сервисы были доступны даже в самых отдаленных и небольших населенных пунктах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сказал председатель банка. Он сообщил о создании маркетплейса для новых территорий, чтобы люди в любой точке могли покупать товары по общероссийским ценам и по большой номенклатуре.
«Важно сделать так, чтобы все банковские продукты, сервисы были доступны и предоставлялись одинаково качественно и профессионально, на высоком уровне от запада до Дальнего Востока нашей большой страны. И конечно, банковская система дает возможности развиваться как социальной сфере, так и промышленности, новым технологиям», — резюмировал Мишустин.
Не все маркетплейсы сейчас готовы работать в новых регионах, хотя в таком сервисе там очень нуждаются, поэтому инициатива ПСБ своевременна, рассказал президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. Он напомнил, что у банка и его дочерних компаний уже есть развитая инфраструктура на этих территориях — складские помещения и недвижимость, которые необходимы, чтобы запустить площадку для электронной торговли.
«Банк можно назвать состоявшимся крупным игроком в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Он может наладить такую важную работу, а еще в его силах застраховать перевозимые грузы, что существенно для привлечения бизнеса на маркетплейс. Электронная торговая площадка увеличит товарную массу в регионах, расширит ассортимент и создаст здоровую конкуренцию. Это положительно отразится на качестве и цене продукции», — считает эксперт.
Крупный игрок всегда диктует свои правила, напомнил специалист. Тем, кто раньше привозил товары и умножал цену на два, придется перестраиваться под новые условия, добавил он. «В то же самое время маркетплейс сыграет на руку бизнесу. Упростит торговлю не только на месте, но и позволит местным предпринимателям продавать свою продукцию на всей территории страны и увеличить прибыль», — резюмировал Калинин.
Маркетплейс даст возможность жителям новых регионов выбирать и покупать товары на уровне современного, развитого потребительского рынка, дополнил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Он отметил, что благодаря нововведению жизнь россиян на присоединенных территориях станет комфортнее.
«Площадка будет способствовать стабилизации цен на уровне общероссийских. Но, возможно, при ценообразовании будут учитываться некоторые нюансы, связанные с положением новых областей», — подытожил парламентарий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.