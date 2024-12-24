В России снизятся цены на заказанные в интернете товары. Премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии «О развитии „Почты России“ до 2030 года» 24 декабря заявил о внедрении робототехники в логистические центры и совершенствовании IT-систем. Как объяснили эксперты URA.RU, автоматизация почтовых отделений и использование БПЛА при доставке грузов понизит расходы на перевозки.
Мишустин во вступительном слове подчеркнул, что «Почта России», помимо отправки посылок и писем, выполняет важные социальные задачи: через нее люди оплачивают коммунальные услуги, получают пенсии, пособия, интернет-заказы, отправляют денежные переводы и запросы в госорганы. «Это помогает созданию комфортных условий жизни в небольших поселках и труднодоступных районах нашей страны», — отметил премьер.
По его словам, в последние четыре года количество электронных почтовых отправлений увеличилось в 2,5 раза. Теперь каждое второе письмо рассылается с помощью цифровых технологий.
«Нужно и дальше расширять практику применения таких сервисов, создавать удобные услуги на основе обратной связи от граждан и бизнеса. А также совершенствовать операционные и IT-системы. Использовать возможности робототехники в логистических центрах. И задействовать для этого отечественные решения и разработки», — подытожил премьер.
Электронный документооборот упростит взаимодействие между участниками цепочки поставок, ускорит обработку документов и сделает работу прозрачной, поэтому власти стремятся его внедрить, объяснила директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова. Перспективным направлением развития «Почты России» она назвала применение грузовиков пятого уровня автономности, способных перевозить грузы без водителя.
«Сегодня крупнейшие компании тестируют такие беспилотные системы. Они уменьшат операционные расходы, что скажется на стоимости товаров», — полагает эксперт.
Роботизированные почтовые отделения в отдаленных районах позволят заказывать товары туда, где нет маркетплейсов, сказал председатель комитета Торгово-промышленной палаты по развитию цифровой экономики Николай Комлев. «В некоторых северных государствах есть автоматизированные почтовые пункты. Там не нужен сотрудник. Это открывает новые логистические возможности. Такие точки можно ставить в труднодоступных населенных пунктах России», — пояснил эксперт.
Доставлять небольшие товары в отдаленные районы будут беспилотники, которыми управляет искусственный интеллект, уточнил он. По словам специалиста, ИИ уже используется «Почтой России» как инструмент ускорения работы.
«Он анализирует транспортные потоки, чтобы построить лучший логистический маршрут. И вообще, ИИ работает с большим количеством данных, изучив которые можно перераспределять ограниченные ресурсы предприятия. Скоро он научится управлять одновременно многими грузовыми БПЛА с посылками, что снизит издержки при перемещении заказов, позволит не поднимать в воздух дорогую технику вроде вертолетов и самолетов. Это значит, что география поставок расширится», — резюмировал Комлев.
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