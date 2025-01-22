VIP-трансфер и элитный отель: как жена Зеленского шиковала на курорте в Швейцарии

Супругу украинского лидера Владимира Зеленского уже несколько дней критикуют в соцсетях. По данным СМИ, Зеленскую заметили на швейцарском горнолыжном курорте Санкт-Мориц и обвиняют в ненужной растрате денег.
«В стране катастрофа, территории уходят, люди бусифицируются (избегают мобилизации — прим. URA.RU) и умирают, денег нет, многомиллиардные долги есть... а первая леди, видите ли, шикует в швейцарских Санкт-Морицах — с ребенком и компанией», — передает telegram-канала Mash со ссылкой на возмущение украинского блогера Игоря Мосийчука* (включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По данным источника, именно он распространил видео.
Сообщается, что Зеленская провела зимний отпуск в отеле Badrutt's Palace, где стоимость проживания составляла 7,5 тысяч евро в сутки (порядка 770 тысяч рублей). Первая леди Украины прибыла туда на частном рейсе и зарегистрировалась под именем Мария, чтобы остаться незамеченной. Ее доставили до отеля VIP-кортежем, включая раритетный Rolls Royce Phantom VI.
Зеленская арендовала люксовые апартаменты площадью 120 квадратных метров с видом на Альпы. Позже сотрудники курорта в разговоре с Mash подтвердили, что она действительно останавливалась у них под именем Мария. Это был ее второй визит. Ранее Зеленская прилетала на отдых в 2019 году.
Критика в адрес Елены Зеленской продолжается уже не первый год. Ранее она подвергалась обвинениям за нецелесообразные поездки и расточительство средств, а также за неоднозначные заявления о влиянии украинского конфликта на ее личные отношения.
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