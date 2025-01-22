Обожжет холодом: на регионы надвигаются трескучие морозы в конце января

Метеоролог Шувалов: в конце января 2025 морозы грянут в Западной Сибири
© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз пройдет по Западной Сибири за несколько дней
Мороз пройдет по Западной Сибири за несколько дней Фото:

В России наступили первые в этом году морозы. Температура до конца января в некоторых регионах опустится до -35 градусов. В беседе с URA.RU руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог Александр Шувалов рассказал, в какие регионы придут холода и когда ждать очередного потепления.

Погода в Западной Сибири

В Екатеринбурге температура воздуха уже опустилась до -20 градусов
В Екатеринбурге температура воздуха уже опустилась до -20 градусов
Фото:

«На этой неделе впервые с начала января температура в средней полосе России опустится ниже и значительно ниже климатической нормы. Эта неделя обожжет холодом всю Западную Сибирь. Причем, похолодание уже началось», — рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог Александр Шувалов.

Он отметил, что температура в Екатеринбурге уже снизилась днем до -20 градусов и ночью до -23 градусов. Однако повышение температуры ожидается ближе к выходным до -12 градусов, пройдет слабый снег. Причем, такое повышение, скорее, можно назвать ослаблением морозов, а не потеплением. В Тюменской области с 21 по 24 января температура опустится до -32 градусов. После аномально теплой погоды по региону ударят морозы, которые будут сопровождаться сильным ветром до 15-20 м/с.

Юго-запад Сибири

По словам Александра Шувалова, широкими шагами похолодание идет по Юго-западной Сибири. Так, в четверг, 24 января, в Омске ожидается аномально холодная температура — 24 градуса. В Новосибирске морозы начались в среду, 23 января, но достигнут своего пика 25 и 26 января. Эти дни окажутся самым холодным для жителей этого города в январе.

Температура воздуха в эти дни опустится до — 28 градусов. Аналогичная ситуация складывается в Барнауле. В этот город холодный фронт придет днем позже. И здесь ослабление морозов ожидается в 26 и 27 января.

Погода в восточной Сибири

Похолодание ожидается и в восточных районах. Так, в Иркутске похолодает в пятницу, 25 января, сразу на 15 градусов. Максимально низкая температура на этой неделе ожидается в ночь на 26 января. 

Погода в европейской части России

Восток европейской части России

Похолодание, которое сейчас наносит основной удар по Сибири, также коснулось и европейской части России, в особенности ее восточных районов, рассказал Александр Шувалов. «Морозы ожидаются в Кирове, Ижевске, Сыктывкаре, Воркуте. Поскольку очень много холода скопилось на севере, где температура достигает -35 градусов, сейчас этот холод движется на юг. Это наиболее значимый процесс в ближайшее время», — рассказал эксперт. 

В Татарстане, Ульяновской области и вплоть до Самары в четверг, 23 января, ночные температуры опустятся до -20 градусов. К выходным ожидается ослабление морозов. В эти дни температура, приблизительно, опустится до -10 градусов. 

Центр европейской части

В центре европейской части России самые холодные ночи, скорее всего, будут 23 и 24 января. Здесь температура опустится до -8 градусов. В Москву похолодание придет с осадками в виде снега. «Будет два относительно холодных дня, когда температура почти приблизится к климатической норме. И затем опять повышение температуры, но пока не до оттепели», — заявил Шувалов.

Похолодание затронет и черноземные области, но в меньшей степени. Так, в Белгородской, Рязанской, Курской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской областях температура не опустится ниже — 6-9 градусов.

Погода на юге

По словам метеоролога, погода на южной территории России в январе будет достаточно теплой. На Кубани до воскресенья, 26 января, температура воздуха будет держаться на уровне +5... +10 градусов. На следующей неделе ожидается скачок температуры до +17 градусов. 

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В России наступили первые в этом году морозы. Температура до конца января в некоторых регионах опустится до -35 градусов. В беседе с URA.RU руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог Александр Шувалов рассказал, в какие регионы придут холода и когда ждать очередного потепления. Погода в Западной Сибири «На этой неделе впервые с начала января температура в средней полосе России опустится ниже и значительно ниже климатической нормы. Эта неделя обожжет холодом всю Западную Сибирь. Причем, похолодание уже началось», — рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог Александр Шувалов. Он отметил, что температура в Екатеринбурге уже снизилась днем до -20 градусов и ночью до -23 градусов. Однако повышение температуры ожидается ближе к выходным до -12 градусов, пройдет слабый снег. Причем, такое повышение, скорее, можно назвать ослаблением морозов, а не потеплением. В Тюменской области с 21 по 24 января температура опустится до -32 градусов. После аномально теплой погоды по региону ударят морозы, которые будут сопровождаться сильным ветром до 15-20 м/с. Юго-запад Сибири По словам Александра Шувалова, широкими шагами похолодание идет по Юго-западной Сибири. Так, в четверг, 24 января, в Омске ожидается аномально холодная температура — 24 градуса. В Новосибирске морозы начались в среду, 23 января, но достигнут своего пика 25 и 26 января. Эти дни окажутся самым холодным для жителей этого города в январе. Температура воздуха в эти дни опустится до — 28 градусов. Аналогичная ситуация складывается в Барнауле. В этот город холодный фронт придет днем позже. И здесь ослабление морозов ожидается в 26 и 27 января. Погода в восточной Сибири Похолодание ожидается и в восточных районах. Так, в Иркутске похолодает в пятницу, 25 января, сразу на 15 градусов. Максимально низкая температура на этой неделе ожидается в ночь на 26 января.  Погода в европейской части России Восток европейской части России Похолодание, которое сейчас наносит основной удар по Сибири, также коснулось и европейской части России, в особенности ее восточных районов, рассказал Александр Шувалов. «Морозы ожидаются в Кирове, Ижевске, Сыктывкаре, Воркуте. Поскольку очень много холода скопилось на севере, где температура достигает -35 градусов, сейчас этот холод движется на юг. Это наиболее значимый процесс в ближайшее время», — рассказал эксперт.  В Татарстане, Ульяновской области и вплоть до Самары в четверг, 23 января, ночные температуры опустятся до -20 градусов. К выходным ожидается ослабление морозов. В эти дни температура, приблизительно, опустится до -10 градусов.  Центр европейской части В центре европейской части России самые холодные ночи, скорее всего, будут 23 и 24 января. Здесь температура опустится до -8 градусов. В Москву похолодание придет с осадками в виде снега. «Будет два относительно холодных дня, когда температура почти приблизится к климатической норме. И затем опять повышение температуры, но пока не до оттепели», — заявил Шувалов. Похолодание затронет и черноземные области, но в меньшей степени. Так, в Белгородской, Рязанской, Курской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской областях температура не опустится ниже — 6-9 градусов. Погода на юге По словам метеоролога, погода на южной территории России в январе будет достаточно теплой. На Кубани до воскресенья, 26 января, температура воздуха будет держаться на уровне +5... +10 градусов. На следующей неделе ожидается скачок температуры до +17 градусов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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