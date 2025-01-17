Магнитные бури: неблагоприятные дни в январе 2025 года

Январь 2025 года стал непростым для метеочувствительных людей. Солнце проявляет повышенную активность, провоцируя магнитные бури разной интенсивности. Чего ждать от космической погоды в январе 2025, какие дни будут самыми неблагоприятными и как минимизировать негативное влияние солнечных вспышек на самочувствие — в материале URA.RU.
Солнечная активность в январе 2025
Наша звезда находится на пике 11-летнего цикла, который завершится в 2025 году. Это значит, что вспышки на Солнце и выбросы плазмы происходят чаще обычного. Когда эти потоки заряженных частиц достигают магнитосферы Земли, они вызывают геомагнитные возмущения. В январе специалисты NASA фиксировали множество подобных явлений, которые провоцировали магнитные бури разной силы.
Прогноз магнитных бурь в январе: неблагоприятные дни
По данным сайта Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики, в январе ожидается несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Первое возмущение магнитосферы произошло еще 2 января и достигло 4-5 баллов по шкале Kp. В середине месяца, 17 и 19 января, прогнозируются бури аналогичной мощности. Ученые подчеркивают, что вероятность новых всплесков остается высокой, поэтому важно следить за актуальными прогнозами.
Помимо дат, отмеченных астрономами, стоит обратить внимание и на другие неблагоприятные дни января по лунному календарю. Так, 29 января, в новолуние, иммунитет снижается, что делает организм более уязвимым для вирусов и инфекций. Сочетание лунных фаз и солнечных вспышек способно существенно повлиять на самочувствие метеозависимых людей.
По предварительным расчетам астрономов, январь может завершиться мощной магнитной бурей. 31 января ожидаются колебания геомагнитного поля до 5 баллов по шкале Kp. Это соответствует умеренному возмущению, которое способно спровоцировать головные боли, скачки давления и ухудшение работоспособности у чувствительных людей. Специалисты рекомендуют в этот день не перенапрягаться, соблюдать режим труда и отдыха, а также следить за своим здоровьем.
Как защититься от влияния магнитных бурь
Полностью нейтрализовать негативные эффекты солнечной активности невозможно, но можно постараться их минимизировать. Врачи советуют в дни магнитных бурь избегать стрессов, высоких физических нагрузок и переутомления. Очень важен полноценный сон. При жаркой погоде поможет обильное питье жидкости и контрастный душ, а при холодной — наоборот, нужно снизить объем выпитого, употреблять поменьше соли и принять теплую ванну. В интервью URA.RU невролог, профессор Пермского государственного медицинского университета имени Вагнера Юлия Каракулова сообщила, что существенно снизить негативное воздействие магнитных бурь помогает активный образ жизни и правильное питание.
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