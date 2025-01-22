Сотрудникам магнитогорской обувной фабрики «Унтоваленки» предложили новую работу

Сотрудникам обувной фабрики «Унтоваленки» в Магнитогорске Челябинской области, которым после новогодних праздников неожиданно сообщили о массовом увольнении, нашли новую работу. Вакансии представили сразу несколько городских предприятий, сообщила пресс-служба городского Центра занятости населения.
«Была организована мини-ярмарка трудоустройства для работников двух организаций: ООО „Магнитогорская обувная фабрика“ и ООО „Унтоваленки“. Свои вакансии представили городские муниципальные предприятия и управляющие компании: МП трест „Водоканал“, АО „Горторг“, ОАО „РЖД“, ООО „Магнитогорскинвестстрой“ и другие», — сообщила пресс-служба Центра занятости города Магнитогорска на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Предприятия предложили людям большое количество вакансий. К уже имеющимся предложениям о работе свои готовы добавить коммерческие предприятия. В некоторых случаях желающим предстоит пройти обучение, в том числе в процессе работы. «Наши сотрудники проходят переподготовку, мы их обучаем, на практике показываем все тонкости, а затем сдача экзаменов. Теплоэнергетическое направление имеет свою специфику, поэтому мы готовы растить для себя кадры», — рассказала Елена Кутляева, начальник отдела кадров муниципального предприятия МП трест «Теплофикация», пишет сайт «Верстов. Инфо».
Обувная фабрика «Унтоваленки», которая выпускает детскую обувь под брендом «Фома», после новогодних праздников приостановила производство. Всему коллективу, а это более ста человек, было предложено написать заявление на увольнение. Народ просто на мороз выставили, как собак бродячих, рассказали работники фабрики.
К истории подключилась прокуратура. Антон Поздеев, прокурор Правобережного района Магнитогорска провел рабочую встречу с трудовыми коллективами ООО «Унтоваленки» и ООО «Магнитогорская обувная фабрика». Людям разъяснили их права при объявлении простоя и расторжении трудового договора.
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