В России введена беспошлинная льгота на импорт картофеля. Эта мера должна дополнительно обеспечить отечественный рынок в межсезонье, заявили в Минсельхозе URA.RU. Ранее стало известно, что картофель стал самым подорожавшим продуктом питания в РФ по данным Росстата.
«Для дополнительного обеспечения отечественного рынка в межсезонье принято решение об установлении тарифной льготы на беспошлинный ввоз в Россию импортного картофеля объемом до 150 тысяч тонн», — сообщили в Минсельхозе в беседе с URA.RU. По данным Министерства сельского хозяйства, это позволит полностью закрыть потребности населения в доступной для покупки продукции. Отмечается, что в 2025 году государство расширит площади под картофель на семь тысяч гектаров, что увеличит общие площади, занятые этим овощем, на 2,3%.
Ввод беспошлинного импорта связан со снижением урожайности картофеля в 2024 году. Это снижение, в свою очередь, связано с возвратными заморозками прошлой весной и с последующей засухой и обильными осадками. Однако при этом прошлогодний урожай картофеля составил 7,2 миллиона тонн, что соответствует уровню среднемноголетних значений. Также, несмотря на все трудности, сельское хозяйство в РФ продолжает развиваться, подчеркнули в Минсельхозе.
Это заявление обусловлено ростом производства продукции агропромышленного комплекса (АПК). Этот рост за 11 месяцев 2024 года составил 1,3% в сравнении с аналогичным периодом 2023-го и 11,4% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Этот рост обусловлен высокими показателями в животноводстве, производстве пищевой продукции и растениеводстве.
Так, в 2024 году производство скота и птицы на убой достигло рекордного уровня в 16,74 миллиона тонн, производство молока превысило 34 миллиона тонн, а выпуск мясных полуфабрикатов и питьевого молока увеличились на 5%, сыров и творога — на 5,7%, подсолнечного масла — на 13,4%, растительных масел — на 7,8%, сахара — на 3,3%. Также в прошедшем году были собраны рекордные урожаи рапса, сои, риса.
Ранее стало известно, что картофель стал самым подорожавшим продуктом питания в России по итогам 2024 года. Цена на него выросла на 92%, свидетельствуют данные Росстата. Среди других продовольственных и значительно подорожавших товаров — сливочное масло и красная икра.
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