Если президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на мирные переговоры с Россией, то фронт рухнет через 100 дней. Так считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. Он отметил, что реальная численность ВСУ составляет 280 человек, а Зеленский ее завышает до 880 тысяч бойцов.
«Математика конфликта говорит, что при обороне соотношение один обороняющийся к трем наступающим — это минимум для удержания позиций. Этот „минимум“ на отдельных участках фронта уже ниже крайней отметки. То есть, если Зеленский не пойдет на переговоры, фронт рухнет как раз в течении 100 дней», — написал Дубинский в своем telegram-канале.
Александр Дубинский объяснил, что Владимир Зеленский завышает численность своей армии для того, чтобы обосновать потребность в новой финансовой помощи Запада. По словам депутата, это способ «начислить себе парочку лишних миллиардов».
Ранее немецкое издание Bild написало, что украинский конфликт может завершиться в 2025 году. Как основной фактор сценария рассматривается стремление нового президента США Дональда Трампа к началу мирных переговоров.
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