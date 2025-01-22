На Украине отвели для ВСУ 100 дней до обрушения фронта

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Зеленскому предрекли крах фронта через 100 дней, если он не пойдет на урегулирование конфликта
Зеленскому предрекли крах фронта через 100 дней, если он не пойдет на урегулирование конфликта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Если президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на мирные переговоры с Россией, то фронт рухнет через 100 дней. Так считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. Он отметил, что реальная численность ВСУ составляет 280 человек, а Зеленский ее завышает до 880 тысяч бойцов.

«Математика конфликта говорит, что при обороне соотношение один обороняющийся к трем наступающим — это минимум для удержания позиций. Этот „минимум“ на отдельных участках фронта уже ниже крайней отметки. То есть, если Зеленский не пойдет на переговоры, фронт рухнет как раз в течении 100 дней», — написал Дубинский в своем telegram-канале.  

Александр Дубинский объяснил, что Владимир Зеленский завышает численность своей армии для того, чтобы обосновать потребность в новой финансовой помощи Запада. По словам депутата, это способ «начислить себе парочку лишних миллиардов». 

Ранее немецкое издание Bild написало, что украинский конфликт может завершиться в 2025 году. Как основной фактор сценария рассматривается стремление нового президента США Дональда Трампа к началу мирных переговоров. 

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Если президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на мирные переговоры с Россией, то фронт рухнет через 100 дней. Так считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. Он отметил, что реальная численность ВСУ составляет 280 человек, а Зеленский ее завышает до 880 тысяч бойцов. «Математика конфликта говорит, что при обороне соотношение один обороняющийся к трем наступающим — это минимум для удержания позиций. Этот „минимум“ на отдельных участках фронта уже ниже крайней отметки. То есть, если Зеленский не пойдет на переговоры, фронт рухнет как раз в течении 100 дней», — написал Дубинский в своем telegram-канале.   Александр Дубинский объяснил, что Владимир Зеленский завышает численность своей армии для того, чтобы обосновать потребность в новой финансовой помощи Запада. По словам депутата, это способ «начислить себе парочку лишних миллиардов».  Ранее немецкое издание Bild написало, что украинский конфликт может завершиться в 2025 году. Как основной фактор сценария рассматривается стремление нового президента США Дональда Трампа к началу мирных переговоров. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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