В Германии делают прогнозы по завершению СВО

В Германии делятся прогнозами по окончанию специальной военной операции. Немецкое издание Bild считает, что конфликт на Украине может завершиться в 2025 году. Авторы материала пишут, что необходимые для этого меры примет избранный президент США Дональд Трамп.
«Как решающий фактор сценария скорого окончания конфликта рассматривается стремление следующего президента США Дональда Трампа как можно скорее начать переговоры с Москвой и Киевом после инаугурации 20 января», — пишут авторы материала. Статья опубликована на официальном сайте Bild.
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