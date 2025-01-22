«Я когда смотрю на волонтеров, нервничать начинаю»: как в Крыму ловят мазут

В Крыму идет масштабная подготовка к худшему сценарию загрязнения мазутом. Столкновение танкеров случилось 38 дней и с тех пор катастрофу на полуострове ждут каждый день. На пляжах не стоят волонтерские штабы, не видно людей в «сизах», но это лишь на первый взгляд. Никто не знает, когда придет мазут и это усиливает напряжение. После посещения обломка танкера в Тамани, корреспонденты URA.RU поехали в Ялту и Севастополь, чтобы увидеть своими глазами, что там происходит.
Провокации в Ялте
Наш водитель Михаил заявил, что мы очень удачливые: при въезде на Крымский мост простояли всего час. Местные привыкли, что ждать можно по 5-6 часов. Когда прошли досмотр, было уже темно, и насладиться видами с моста не удалось. Только заехали в Алушту, что в 30 км от Ялты, пропала связь, навигаторы перестали работать. Доехать в кромешной тьме до Ялты нам еще удалось, а вот найти в петляющем городе нужную нам гостиницу оказалось сложным делом. Подключились к интернету на заправке.
Рано утром хотели посмотреть, много ли птиц в центре спасения «Сказка» в Ялте, но там пострадавших пернатых не было. Пошли на центральную набережную.
«Мазута здесь не было, волонтеров тоже не видела. Его течением сразу к Севастополю унесло», — рассказала местная жительница Галина.
Спросили еще одного прохожего, который представился Александром Николаевичем:
- Не было, но приплывет, куда он денется! Если он в Севастополь приплыл, то и здесь будет. И всему капец, туристы сюда точно летом не поедут. Сейчас у всех из-за этого огромное напряжение.
- Запишетесь в волонтеры, когда это случится?
- Я уже старый для этого. Да и ерунда это все. Ну как можно птицу помыть «Фери»? Это же химия сплошная! И кто это придумал? Этих птиц надо ликвидировать, чтобы болезнь эта не передавалась. У нас же биолаборатории химические есть, а тут какой-то крахмал и «Фери»… это дикие птицы! Я когда смотрю на них (волонтеров), я нервничать начинаю.
В этот момент к нам подошла делегация «Единой России», с которой у нас была назначена встреча. Завидев их, Александр Николаевич поспешил удалиться.
Как сообщил зампред Ялтинского городского совета Евгений Хрычев, единороссы ежедневно обходят центральную набережную Ялты и осматривают, нет ли выбросов мазута или загрязненных птиц. «У нас 14 одномандатных округов, каждый депутат входит в мониторинговую группу по той или иной территории. Они оказывают содействие в поставках необходимых вещей, в перевозке», — сказал депутат.
Он добавил, что наличие загрязненных птиц в Ялте не означает наличие мазута: «Эти птицы перелетные, они зимуют здесь каждый год. Возможно, птицы загрязнились в Керченском проливе, где случился разлив мазута, и дальше продолжили свое кочевание».
По мнению Хрычева, сообщения о пятнах мазута в Ялте — дело рук провокаторов, которые хотят сорвать туристический сезон. «Враг далеко за пределами Крыма. Недавно была информация, что несколько километров пляжа загрязнено мазутом и был большой выброс. Все это распространяется для того, чтобы нанести ущерб экономике региона», — уверен единоросс.
Пройдя вдоль береговой линии, мы убедились, что чистый не только пляж, но и вода в море. В Анапе, если опускаешь руки в воду, то она покрывается невидимой липкой пленкой, то здесь ничего подобного мы не наблюдали. На одном из участков пляжа мы увидели небольшие капли топлива, разглядеть их было почти невозможно. Его вместе с мусором принесло на берег недавним штормом.
Символ надежды волонтеров
Вместе с Хрычевым были еще три волонтера. Они рассказали о необычайно красивой птице, которая служит талисманом для местных добровольцев — утке по имени Звездочка. Она живет на побережье уже три года, и славится своим белоснежным цветом. Здесь она считается символом света и надежды. «Если со Звездочкой все в порядке, и она такая же чистая, значит, надежда есть», — сказали волонтеры.
Нам посчастливилось увидеть птицу. Белоснежная и величественная, она застенчиво выплыла к нам из-под набережной, и, показав себя, через пару минут вновь спряталась в свое укрытие.
Ялта готовится
Конечно, не все так безоблачно, как кажется на первый взгляд. В тихой и размеренной Ялте готовятся к худшему. Не только жители и турбизнес, но и власти, и волонтеры.
«Подготовка идет. В специальных центрах плетут сети для того, чтобы доставать тяжелый мазут со дна. В течение часа топливо прилипает к грузикам на сетях, и после этого его уже можно доставать», — рассказал Евгений Хрычев.
Несгибаемые добровольцы
От Ялты мы направились в Севастополь, куда мазут приплыл в начале января. Остановились на Яшмовом пляже. Местные рассказали, что несколько дней назад здесь обнаружили большой выброс топлива. Его мы не увидели, но, спустившись на пляж, наткнулись на другую картину: по колено в холодном море шли три волонтера. В их руках были три птицы, черные от мазута. Мы бросили камеры и помогли добровольцам заклеить коробку, чтобы поместить в нее пернатого.
«Обычно птиц ловят ночью, потому что в темноте они почти не видят. Сегодня решили посмотреть днем. Эти почти не двигались, настолько сильно испачкались», — рассказала волонтер Александра Манько.
Мы с трудом преодолели 1,6 тысячи ступенек, которые вели с пляжа обратно на склон. И поразились, узнав, что местные волонтеры проходят этот путь по несколько раз в день, еще и с птицами в коробках. «Это потяжелее, чем ваши фитнесы», — иронизируют они и с этим мы полностью согласились.
Спасатели наготове
В Севастополе нас заждались сотрудники спасательной службы, с которыми была назначена встреча. Ликвидацией мазута здесь занимаются именно они, а не МЧС, как в Анапе. Собеседник, близкий к правительству города сказал, что сотрудники министерства сейчас выполняют другие задачи, и их сил банально не хватает. Но заместитель начальника поисково-спасательного отряда «Морской» Сергей Мочков заверил: в Севастополе, в отличие от Анапы, просто не введен федеральный режим ЧС, поэтому справляются своими силами.