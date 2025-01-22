«Я когда смотрю на волонтеров, нервничать начинаю»: как в Крыму ловят мазут

Крым учтет ошибки Краснодарского края в уборке мазута с побережья Черного моря
© Служба новостей «URA.RU»
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До Крыма пока доплывает не так много мазута, но местные жители уверены, что все еще впереди
До Крыма пока доплывает не так много мазута, но местные жители уверены, что все еще впереди Фото:

В Крыму идет масштабная подготовка к худшему сценарию загрязнения мазутом. Столкновение танкеров случилось 38 дней и с тех пор катастрофу на полуострове ждут каждый день. На пляжах не стоят волонтерские штабы, не видно людей в «сизах», но это лишь на первый взгляд. Никто не знает, когда придет мазут и это усиливает напряжение. После посещения обломка танкера в Тамани, корреспонденты URA.RU поехали в Ялту и Севастополь, чтобы увидеть своими глазами, что там происходит.

Провокации в Ялте

Наш водитель Михаил заявил, что мы очень удачливые: при въезде на Крымский мост простояли всего час. Местные привыкли, что ждать можно по 5-6 часов. Когда прошли досмотр, было уже темно, и насладиться видами с моста не удалось. Только заехали в Алушту, что в 30 км от Ялты, пропала связь, навигаторы перестали работать. Доехать в кромешной тьме до Ялты нам еще удалось, а вот найти в петляющем городе нужную нам гостиницу оказалось сложным делом. Подключились к интернету на заправке.

Рано утром хотели посмотреть, много ли птиц в центре спасения «Сказка» в Ялте, но там пострадавших пернатых не было. Пошли на центральную набережную.

Некоторые ялтинцы признались, что не готовы спасать город от мазута, как это делают жители Анапы
Некоторые ялтинцы признались, что не готовы спасать город от мазута, как это делают жители Анапы
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«Мазута здесь не было, волонтеров тоже не видела. Его течением сразу к Севастополю унесло», — рассказала местная жительница Галина.

Спросили еще одного прохожего, который представился Александром Николаевичем:

- Не было, но приплывет, куда он денется! Если он в Севастополь приплыл, то и здесь будет. И всему капец, туристы сюда точно летом не поедут. Сейчас у всех из-за этого огромное напряжение.

- Запишетесь в волонтеры, когда это случится?

- Я уже старый для этого. Да и ерунда это все. Ну как можно птицу помыть «Фери»? Это же химия сплошная! И кто это придумал? Этих птиц надо ликвидировать, чтобы болезнь эта не передавалась. У нас же биолаборатории химические есть, а тут какой-то крахмал и «Фери»… это дикие птицы! Я когда смотрю на них (волонтеров), я нервничать начинаю.

В этот момент к нам подошла делегация «Единой России», с которой у нас была назначена встреча. Завидев их, Александр Николаевич поспешил удалиться.

Как сообщил зампред Ялтинского городского совета Евгений Хрычев, единороссы ежедневно обходят центральную набережную Ялты и осматривают, нет ли выбросов мазута или загрязненных птиц. «У нас 14 одномандатных округов, каждый депутат входит в мониторинговую группу по той или иной территории. Они оказывают содействие в поставках необходимых вещей, в перевозке», — сказал депутат.

Активные жители города-курорта регулярно осматривают прибрежную зону
Активные жители города-курорта регулярно осматривают прибрежную зону
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Он добавил, что наличие загрязненных птиц в Ялте не означает наличие мазута: «Эти птицы перелетные, они зимуют здесь каждый год. Возможно, птицы загрязнились в Керченском проливе, где случился разлив мазута, и дальше продолжили свое кочевание».

По мнению Хрычева, сообщения о пятнах мазута в Ялте — дело рук провокаторов, которые хотят сорвать туристический сезон. «Враг далеко за пределами Крыма. Недавно была информация, что несколько километров пляжа загрязнено мазутом и был большой выброс. Все это распространяется для того, чтобы нанести ущерб экономике региона», — уверен единоросс.

Сейчас в Ялте чистая не только прибрежная полоса, но и море
Сейчас в Ялте чистая не только прибрежная полоса, но и море
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Пройдя вдоль береговой линии, мы убедились, что чистый не только пляж, но и вода в море. В Анапе, если опускаешь руки в воду, то она покрывается невидимой липкой пленкой, то здесь ничего подобного мы не наблюдали. На одном из участков пляжа мы увидели небольшие капли топлива, разглядеть их было почти невозможно. Его вместе с мусором принесло на берег недавним штормом.

Символ надежды волонтеров

Вместе с Хрычевым были еще три волонтера. Они рассказали о необычайно красивой птице, которая служит талисманом для местных добровольцев — утке по имени Звездочка. Она живет на побережье уже три года, и славится своим белоснежным цветом. Здесь она считается символом света и надежды. «Если со Звездочкой все в порядке, и она такая же чистая, значит, надежда есть», — сказали волонтеры.

Волонтеры Ялты спокойны, пока уточка по кличке Звездочка чистая
Волонтеры Ялты спокойны, пока уточка по кличке Звездочка чистая
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Нам посчастливилось увидеть птицу. Белоснежная и величественная, она застенчиво выплыла к нам из-под набережной, и, показав себя, через пару минут вновь спряталась в свое укрытие.

Ялта готовится

Конечно, не все так безоблачно, как кажется на первый взгляд. В тихой и размеренной Ялте готовятся к худшему. Не только жители и турбизнес, но и власти, и волонтеры.

Ялтинцы уже плетут сети для мазута
Ялтинцы уже плетут сети для мазута
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«Подготовка идет. В специальных центрах плетут сети для того, чтобы доставать тяжелый мазут со дна. В течение часа топливо прилипает к грузикам на сетях, и после этого его уже можно доставать», — рассказал Евгений Хрычев.

Несгибаемые добровольцы

От Ялты мы направились в Севастополь, куда мазут приплыл в начале января. Остановились на Яшмовом пляже. Местные рассказали, что несколько дней назад здесь обнаружили большой выброс топлива. Его мы не увидели, но, спустившись на пляж, наткнулись на другую картину: по колено в холодном море шли три волонтера. В их руках были три птицы, черные от мазута. Мы бросили камеры и помогли добровольцам заклеить коробку, чтобы поместить в нее пернатого.

Волонтеры нашли сильно загрязненных мазутом птиц на Яшмовом пляже
Волонтеры нашли сильно загрязненных мазутом птиц на Яшмовом пляже
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«Обычно птиц ловят ночью, потому что в темноте они почти не видят. Сегодня решили посмотреть днем. Эти почти не двигались, настолько сильно испачкались», — рассказала волонтер Александра Манько.

Мы с трудом преодолели 1,6 тысячи ступенек, которые вели с пляжа обратно на склон. И поразились, узнав, что местные волонтеры проходят этот путь по несколько раз в день, еще и с птицами в коробках. «Это потяжелее, чем ваши фитнесы», — иронизируют они и с этим мы полностью согласились.

Спасатели наготове

В Севастополе нас заждались сотрудники спасательной службы, с которыми была назначена встреча. Ликвидацией мазута здесь занимаются именно они, а не МЧС, как в Анапе. Собеседник, близкий к правительству города сказал, что сотрудники министерства сейчас выполняют другие задачи, и их сил банально не хватает. Но заместитель начальника поисково-спасательного отряда «Морской» Сергей Мочков заверил: в Севастополе, в отличие от Анапы, просто не введен федеральный режим ЧС, поэтому справляются своими силами.