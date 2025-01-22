Экономист раскрыл, какие продукты подорожают в России

Цены на овощи и фрукты в России, включая импортные, к весне повысятся. Особенно подорожание коснется таких продуктов как огурцы и помидоры, выращивание которых в открытом грунте в это время года еще не начато. Об этом сообщил экономист Николай Кульбака в интервью с NEWS.ru.
«К весне будут дорожать импортные овощи и фрукты, да и все овощи. В частности, помидоры и огурцы к весне будут дороже, потому что это не сезон для них — их еще не начали выращивать в открытом грунте, их мало, и они дорогие. А летом уже будет овощное удешевление, то есть овощи станут чуть подешевле», — пояснил Кульбака NEWS.ru.
Помимо сезонной динамики цен, экономист также отметил факторы, способствующие общему росту цен на продукты. Среди них — увеличение издержек и зарплат, что неизбежно ведет к инфляции. Кульбака также упомянул повышение налогов в 2025 году, что может дополнительно спровоцировать повышение стоимости продуктов.
Увеличение цен на продукты питания в России продолжается на фоне инфляции и сезонных колебаний. По прогнозам инвестора Евгения Ходченкова, в феврале 2025 года стоимость продуктов первой необходимости, включая овощи и фрукты, возрастет на 10-15% из-за удорожания производства и плохой погоды, влияющей на урожай и логистику.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.