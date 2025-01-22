Стартовала кулуарная битва за отнятый у Малика Гайсина завод

В числе претендентов на «Уралбиофарм» оказался «Ростех»

23 января 2025 в 08:44 Размер текста - 17 +

Малик Гайсин когда-то был одним из влиятельнейших людей Урала Фото: Илья Московец © URA.RU Госкорпорация «Ростех» может получить в собственность еще одно предприятие, отнятое государством у экс-депутата Госдумы, некогда влиятельного бизнесмена Малика Гайсина, — «Уралбиофарм». Об этом URA.RU сообщил источник в деловых кругах, знакомый с деталями подготовки приватизации актива. В это же время свердловское правительство пытается убедить москвичей, что условия аукциона должны быть особыми. Но его могут вообще отменить. Обо всем этом — в материале URA.RU. «Уралбиофарм» — старейший на Урале производитель лекарств. Основная площадка находится в центре Екатеринбурга, на улице Куйбышева. Гайсин владел заводом до августа 2023-го, национализация произошла по иску Генпрокуратуры РФ. К тому моменту Гайсин уже был под домашним арестом. Его обвинили в том, что в 1990-е — на пике своего влияния — он приобрел акции «Уралбиофарма», банка «Вятич» и ряда других организаций в нарушение антикоррупционного законодательства. Малика Гайсина задержали и арестовали в 2023-м. Была версия, что за срыв оборонзаказа Фото: Илья Московец © URA.RU «Уралбиофарм» передали в управление Росимуществу, в июне премьер-министр РФ Михаил Мишустин включил его в план приватизации на 2024—2026 годы. А через несколько дней гендиректором стал депутат заксобрания Александр Серебренников, ранее владевший крупной сетью аптек «Радуга». Прямо сейчас проходит оценка стоимости предприятия. По данным собеседника URA.RU, она завершится к июлю. «Сам аукцион может пройти к концу 2025 года или в начале 2026-го», — уточнил источник в екатеринбургском бизнес-сообществе. Серебренникова он относит к числу реальных претендентов на «Уралбиофарм». Сервис СБИС оценивает его стоимость в районе миллиарда рублей. «Но в действительности [„Уралбиофарм“] не очень дорогой. Во-первых, в плачевном состоянии находится производственно-имущественная база (ее давно не обновляли). Во-вторых, различные аудиты показали, что при прежнем руководстве прибыль завышалась», — объяснил собеседник. Александр Серебренников заходил на «Уралбиофарм» со скандалами Фото: Илья Московец © URA.RU Он также слышал, что несколько месяцев назад предметный интерес к «Уралбиофарму» проявлял один крупный столичный клан, но его представители не впечатлились увиденным — и так вариант отпал. «А в последнее время активизировался „Ростех“», — сообщил уже другой источник URA.RU — близкий к региональному кабмину. «Ростех» сейчас успешно управляет другим бывшим активом Малика Гайсина, заводом «Исеть», выполняющим гособоронзаказ — на основании президентского указа от 7 мая 2024 года. «По такой же схеме — без торгов — „Ростех“ планирует получить „Уралбиофарм“», — знает собеседник. Третий источник URA.RU подтвердил, что подобный сценарий сейчас обсуждается на уровне Минпромторга РФ. Но если аукцион все же решат провести, то интересантам нужно выдвинуть ряд условий, считают в правительстве Свердловской области. Это модернизация производственного комплекса, сохранение 450 рабочих мест «с обеспечением бесперебойной и полной оплаты труда», «организация научно-производственного центра и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) на базе будущего нового производственного комплекса». Антон Алиханов и его подчиненные против выдвижения участникам торгов ультиматумов Фото: Роман Наумов © URA.RU «Крайне актуальным является сохранение после приватизации единого производственно-технологического и имущественного комплекса АО „Уралбиофарм“, что в свою очередь, является необходимым условием для обеспечения технологического суверенитета РФ в сфере производства лекарств и локализации на территории нашей страны полного производственного цикла жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», — обосновывается в письме одного из заместителей свердловского губернатора на имя министра Антона Алиханова. Чтобы узнать актуальную позицию федеральных властей по этому поводу, URA.RU обратилось за комментарием к свердловскому депутату Госдумы Максиму Иванову, который входит в комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. К тому же «Уралбиофарм» располагается на территории его Асбестовского избирательного округа (то есть Иванов заинтересован в стабильности на предприятии, сохранении рабочих мест). Оказалось, что депутат как раз недавно был в переписке с Росимуществом. «Минпромторгом России выражена позиция о целесообразности осуществления мероприятий по отчуждению пакета акций Общества [„Уралбиофарм“] в соответствии с Законом о приватизации на конкурентной основе без учета установления инвестиционных условий. Вместе с тем Росимущество отмечает, что в случае поступления соответствующего предложения об отчуждении пакета акций Общества, подготовленного в соответствии с Правилами отчуждения федерального имущества в целях создания условий для привлечения инвестиций, стимулирования развития фондового рынка, модернизации и технологического развития экономики <…> Росимуществом такое предложение будет рассмотрено в установленном порядке», — говорится в ответе главы ведомства Вадима Яковенко Иванову. Серебренников от комментариев URA.RU отказался, заявив лишь, что удалось продлить международный сертификат качества GMP, который говорит о том, что на предприятии соблюдаются надлежащие производственные практики. «Ростеху» также направлена просьба о пояснениях по теме. Ответ будет опубликован, как только поступит. Малик Гайсин сейчас проходит лечение в одной из екатеринбургских клиник. И параллельно пытается отвоевать активы у государства. Судебные споры продолжаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госкорпорация «Ростех» может получить в собственность еще одно предприятие, отнятое государством у экс-депутата Госдумы, некогда влиятельного бизнесмена Малика Гайсина, — «Уралбиофарм». Об этом URA.RU сообщил источник в деловых кругах, знакомый с деталями подготовки приватизации актива. В это же время свердловское правительство пытается убедить москвичей, что условия аукциона должны быть особыми. Но его могут вообще отменить. Обо всем этом — в материале URA.RU. «Уралбиофарм» — старейший на Урале производитель лекарств. Основная площадка находится в центре Екатеринбурга, на улице Куйбышева. Гайсин владел заводом до августа 2023-го, национализация произошла по иску Генпрокуратуры РФ. К тому моменту Гайсин уже был под домашним арестом. Его обвинили в том, что в 1990-е — на пике своего влияния — он приобрел акции «Уралбиофарма», банка «Вятич» и ряда других организаций в нарушение антикоррупционного законодательства. «Уралбиофарм» передали в управление Росимуществу, в июне премьер-министр РФ Михаил Мишустин включил его в план приватизации на 2024—2026 годы. А через несколько дней гендиректором стал депутат заксобрания Александр Серебренников, ранее владевший крупной сетью аптек «Радуга». Прямо сейчас проходит оценка стоимости предприятия. По данным собеседника URA.RU, она завершится к июлю. «Сам аукцион может пройти к концу 2025 года или в начале 2026-го», — уточнил источник в екатеринбургском бизнес-сообществе. Серебренникова он относит к числу реальных претендентов на «Уралбиофарм». Сервис СБИС оценивает его стоимость в районе миллиарда рублей. «Но в действительности [„Уралбиофарм“] не очень дорогой. Во-первых, в плачевном состоянии находится производственно-имущественная база (ее давно не обновляли). Во-вторых, различные аудиты показали, что при прежнем руководстве прибыль завышалась», — объяснил собеседник. Он также слышал, что несколько месяцев назад предметный интерес к «Уралбиофарму» проявлял один крупный столичный клан, но его представители не впечатлились увиденным — и так вариант отпал. «А в последнее время активизировался „Ростех“», — сообщил уже другой источник URA.RU — близкий к региональному кабмину. «Ростех» сейчас успешно управляет другим бывшим активом Малика Гайсина, заводом «Исеть», выполняющим гособоронзаказ — на основании президентского указа от 7 мая 2024 года. «По такой же схеме — без торгов — „Ростех“ планирует получить „Уралбиофарм“», — знает собеседник. Третий источник URA.RU подтвердил, что подобный сценарий сейчас обсуждается на уровне Минпромторга РФ. Но если аукцион все же решат провести, то интересантам нужно выдвинуть ряд условий, считают в правительстве Свердловской области. Это модернизация производственного комплекса, сохранение 450 рабочих мест «с обеспечением бесперебойной и полной оплаты труда», «организация научно-производственного центра и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) на базе будущего нового производственного комплекса». «Крайне актуальным является сохранение после приватизации единого производственно-технологического и имущественного комплекса АО „Уралбиофарм“, что в свою очередь, является необходимым условием для обеспечения технологического суверенитета РФ в сфере производства лекарств и локализации на территории нашей страны полного производственного цикла жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», — обосновывается в письме одного из заместителей свердловского губернатора на имя министра Антона Алиханова. Чтобы узнать актуальную позицию федеральных властей по этому поводу, URA.RU обратилось за комментарием к свердловскому депутату Госдумы Максиму Иванову, который входит в комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. К тому же «Уралбиофарм» располагается на территории его Асбестовского избирательного округа (то есть Иванов заинтересован в стабильности на предприятии, сохранении рабочих мест). Оказалось, что депутат как раз недавно был в переписке с Росимуществом. «Минпромторгом России выражена позиция о целесообразности осуществления мероприятий по отчуждению пакета акций Общества [„Уралбиофарм“] в соответствии с Законом о приватизации на конкурентной основе без учета установления инвестиционных условий. Вместе с тем Росимущество отмечает, что в случае поступления соответствующего предложения об отчуждении пакета акций Общества, подготовленного в соответствии с Правилами отчуждения федерального имущества в целях создания условий для привлечения инвестиций, стимулирования развития фондового рынка, модернизации и технологического развития экономики <…> Росимуществом такое предложение будет рассмотрено в установленном порядке», — говорится в ответе главы ведомства Вадима Яковенко Иванову. Серебренников от комментариев URA.RU отказался, заявив лишь, что удалось продлить международный сертификат качества GMP, который говорит о том, что на предприятии соблюдаются надлежащие производственные практики. «Ростеху» также направлена просьба о пояснениях по теме. Ответ будет опубликован, как только поступит. Малик Гайсин сейчас проходит лечение в одной из екатеринбургских клиник. И параллельно пытается отвоевать активы у государства. Судебные споры продолжаются.