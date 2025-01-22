В России разработали многофункциональный БПЛА

Дроны-ретрансляторы, которые могут, в том числе, применятся как ложные цели, разработали в России. Их назвали «Касатками», сообщает Народный фронт.
«Мы решили сделать дрон, назвали его „Касатка“ за обтекаемость форм. Летая на высоте от километра до двух, он может передавать прямой радиосигнал на дальность до 50 км. Изначально разрабатывая дрон такого типа, мы понимали, что он будет многофункциональным. Он может использоваться как ложная цель. В радарах ПВО, благодаря особому покрытию, он будет отражаться, как „Герань“ по размеру», — рассказал ТАСС директор новосибирского предприятия-разработчика «Аэрофрегат» Николай Жернов.
Ранее URA.RU рассказывало, что оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» уничтожил военную технику НАТО на сумму свыше 300 миллионов долларов в зоне СВО. Дрон обладает уникальными характеристиками и создавался на фоне вторжения ВСУ в Курскую область.
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