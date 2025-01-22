22 января 2025

WP: Белый дом разогнал чиновников СНБ, отвечающих за Украину

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Покинуть Белый дом чиновникам пришлось в спешке
Покинуть Белый дом чиновникам пришлось в спешке Фото:

Советник по национальной безопасности США Майкл Уолц распорядился провести «полную проверку» десятков карьерных чиновников, отвечающих за Украину, Иран и КНДР, результатом чего стало отстранение этих сотрудников от работы. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на свои источники.

«Чиновникам, известным как помощники или прикомандированные сотрудники, в среду во время короткого разговора, проведенного главой аппарата Уолца Брайаном Маккормаком, было сказано, что они должны немедленно покинуть здание, отправиться домой и быть „на связи“. Им было дано указание вернуться только в том случае, если об этом попросят их начальники», — пишет издание.

Действия Уолца вызвали резкую реакцию среди сотрудников: некоторым из них пришлось покидать комплекс Белого дома с помощью Секретной службы, так как их пропуска были деактивированы. Ситуация подчеркивает серьезность и неожиданность принятых мер, направленных на обеспечение приверженности административного персонала политической повестке текущего правительства во главе с Дональдом Трампом.

Массовое отстранение чиновников в США является частью широкомасштабной чистки в государственных структурах, инициированной президентом Дональдом Трампом. Ранее подобные меры уже применялись в Пентагоне, где была проведена полная перезагрузка команды, занимающейся украинским направлением.

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Советник по национальной безопасности США Майкл Уолц распорядился провести «полную проверку» десятков карьерных чиновников, отвечающих за Украину, Иран и КНДР, результатом чего стало отстранение этих сотрудников от работы. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на свои источники. «Чиновникам, известным как помощники или прикомандированные сотрудники, в среду во время короткого разговора, проведенного главой аппарата Уолца Брайаном Маккормаком, было сказано, что они должны немедленно покинуть здание, отправиться домой и быть „на связи“. Им было дано указание вернуться только в том случае, если об этом попросят их начальники», — пишет издание. Действия Уолца вызвали резкую реакцию среди сотрудников: некоторым из них пришлось покидать комплекс Белого дома с помощью Секретной службы, так как их пропуска были деактивированы. Ситуация подчеркивает серьезность и неожиданность принятых мер, направленных на обеспечение приверженности административного персонала политической повестке текущего правительства во главе с Дональдом Трампом. Массовое отстранение чиновников в США является частью широкомасштабной чистки в государственных структурах, инициированной президентом Дональдом Трампом. Ранее подобные меры уже применялись в Пентагоне, где была проведена полная перезагрузка команды, занимающейся украинским направлением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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