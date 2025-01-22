WP: Белый дом разогнал чиновников СНБ, отвечающих за Украину

Советник по национальной безопасности США Майкл Уолц распорядился провести «полную проверку» десятков карьерных чиновников, отвечающих за Украину, Иран и КНДР, результатом чего стало отстранение этих сотрудников от работы. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на свои источники.
«Чиновникам, известным как помощники или прикомандированные сотрудники, в среду во время короткого разговора, проведенного главой аппарата Уолца Брайаном Маккормаком, было сказано, что они должны немедленно покинуть здание, отправиться домой и быть „на связи“. Им было дано указание вернуться только в том случае, если об этом попросят их начальники», — пишет издание.
Действия Уолца вызвали резкую реакцию среди сотрудников: некоторым из них пришлось покидать комплекс Белого дома с помощью Секретной службы, так как их пропуска были деактивированы. Ситуация подчеркивает серьезность и неожиданность принятых мер, направленных на обеспечение приверженности административного персонала политической повестке текущего правительства во главе с Дональдом Трампом.
Массовое отстранение чиновников в США является частью широкомасштабной чистки в государственных структурах, инициированной президентом Дональдом Трампом. Ранее подобные меры уже применялись в Пентагоне, где была проведена полная перезагрузка команды, занимающейся украинским направлением.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.