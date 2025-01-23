Подростки «тюменской матрешки» пожаловались Мизулиной на отсутствие актировок

Подростки из ХМАО, ЯНАО и Тюменской области пожаловались главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на отсутствие актированных дней. По их словам, на улице очень холодно, дует сильный ветер, но даже школьников младших классов не везде освободили от занятий.
«На улице мороз и очень сильный ветер. При этом не везде объявлены актировки. Например, в ряде городов ХМАО отпустили домой в основном учеников младших классов и вторую смену, как пишут СМИ. „Дети идут в школу, их просто сносит ветром“, „ветром впечаталась в забор“. Даже читать холодно», — написала Мизулина в своем telegram-канале.
В основном дети пишут, что, несмотря на то, что термометры показывают приемлемые значения, фактически температура ощущается на 15-20 градусов ниже. Подростки просят главу Лиги безопасного интернета как-то повлиять на сложившуюся ситуацию, однако она однозначных ответов на эти просьбы не дала.
В Югре грядет потепление после нескольких дней морозов. Холода закончатся с 24 января.
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