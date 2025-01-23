Россиянам рассказали, как получить накопительную часть пенсии

Россияне, которые имеют пенсионные накопления за период с 2002 по 2013 год, могут перевести свою накопительную пенсию в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Средства по этой программе станут доступны через 15 лет после заключения договора или по достижении пенсионного возраста. Об этом сообщила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
«Получать средства можно через 15 лет после заключения договора или по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин», — пояснила Татьяна Подольская РИА Новости. Перевод средств возможен через интернет-порталы пенсионных фондов, банковские отделения или сервис «Госуслуги».
Кроме того, участники программы ПДС имеют возможность застраховать свои средства на сумму до 2,8 миллиона рублей, получать налоговые вычеты до 52 тысяч рублей в год. Они также могут передавать средства по наследству и получать государственное софинансирование до 36 тысяч рублей ежегодно.
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) предоставляет россиянам возможность перевести свои пенсионные накопления в условиях продолжающейся пенсионной реформы, которая включает постепенное увеличение пенсионного возраста. В 2025 году, когда россияне не смогут выходить на пенсию по старости из-за переходного периода, ПДС может стать альтернативным источником финансовой поддержки для женщин, достигнувших возраста 55 лет, и для мужчин в возрасте 60 лет.
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