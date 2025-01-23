Минздрав РФ запретил американскую «Виагру»

Минздрав отменил госрегистрацию и исключил из госреестра растворяющейся на языке «Виагры». Регистрационное удостоверение было выдано американской компании «Виатрис».
«Министерством здравоохранения РФ принято решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения лекарственного препарата „Виагра“ таблетки, диспергируемые в полости рта»,— передает РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ. Регистрационное удостоверение было выдано в 2017 году.
Таблетки американской компании «Виатрис» перестали поступать в Россию в феврале 2023 года. Но в России существуют свои аналоги «Виагры» (лекарство для увеличения потенции, которое называется Синдеафил), который производит отечественная фармакологическая фабрика «Северная звезда»
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