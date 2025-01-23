У США заканчиваются санкции против России

Санкционный потенциал США против России практически исчерпан. Любые новые меры могут навредить экономике самой Америки. Об этом заявила директор Центра социально-политических исследований РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Давыдова.
«Прежде всего, следует отметить, что санкционный потенциал западных стран во главе с США против России практически исчерпан. Все последующие меры могут нанести значительный урон экономике стран, которые вводят санкции против нашей страны», — сказала Давыдова в интервью РИА Новости. Она также добавила, что заявления Трампа о введении новых санкций скорее направлены на поддержание политического давления, чем на реальное воздействие на экономику России.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к России, в котором он пригрозил новыми санкциям, если страна не завершит спецоперацию. На угрозы от Трампа отреагировали российские политики и медийные личности. По словам Трампа, прекратить СВО можно легким или трудным путем. Он призвал РФ заключить с ним сделку и заявил, что ни одной жизни не должно быть потеряно.
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