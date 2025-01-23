У США заканчиваются санкции против России

Политолог Давыдова: санкционный потенциал США против России почти исчерпан
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Любые новые меры могут навредить экономике США
Любые новые меры могут навредить экономике США Фото:

Санкционный потенциал США против России практически исчерпан. Любые новые меры могут навредить экономике самой Америки. Об этом заявила директор Центра социально-политических исследований РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Давыдова.

«Прежде всего, следует отметить, что санкционный потенциал западных стран во главе с США против России практически исчерпан. Все последующие меры могут нанести значительный урон экономике стран, которые вводят санкции против нашей страны», — сказала Давыдова в интервью РИА Новости. Она также добавила, что заявления Трампа о введении новых санкций скорее направлены на поддержание политического давления, чем на реальное воздействие на экономику России.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к России, в котором он пригрозил новыми санкциям, если страна не завершит спецоперацию. На угрозы от Трампа отреагировали российские политики и медийные личности. По словам Трампа, прекратить СВО можно легким или трудным путем. Он призвал РФ заключить с ним сделку и заявил, что ни одной жизни не должно быть потеряно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Санкционный потенциал США против России практически исчерпан. Любые новые меры могут навредить экономике самой Америки. Об этом заявила директор Центра социально-политических исследований РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Давыдова. «Прежде всего, следует отметить, что санкционный потенциал западных стран во главе с США против России практически исчерпан. Все последующие меры могут нанести значительный урон экономике стран, которые вводят санкции против нашей страны», — сказала Давыдова в интервью РИА Новости. Она также добавила, что заявления Трампа о введении новых санкций скорее направлены на поддержание политического давления, чем на реальное воздействие на экономику России. Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к России, в котором он пригрозил новыми санкциям, если страна не завершит спецоперацию. На угрозы от Трампа отреагировали российские политики и медийные личности. По словам Трампа, прекратить СВО можно легким или трудным путем. Он призвал РФ заключить с ним сделку и заявил, что ни одной жизни не должно быть потеряно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...