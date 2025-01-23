ОПЕК+ может столкнуться с проблемами вплоть до распада сделки

ОПЕК+ будет сложно управлять балансом спроса и предложения на рынке нефти
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ОПЕК+ собирался начать увеличивать добычу нефти еще с октября 2024 года
ОПЕК+ собирался начать увеличивать добычу нефти еще с октября 2024 года Фото:

Управление балансом спроса и предложения на мировом рынке нефти альянсом ОПЕК+ может столкнуться с серьезными трудностями в свете новой энергетической политики США. Решения новоизбранного президента Штатов Дональда Трампа о наращивании американских поставок углеводородов могут даже привести к распаду текущей сделки, отметил независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов.

«Потому что они поймут, что странам ОПЕК+ будет невозможно добиться вот того ценового эффекта, они не смогут добиться дефицита на рынке нефти, в условиях, когда добыча нефти в США будет продолжать расти, а в Китае будет происходить торможение спроса», — заявил Родионов в разговоре с РИА Новости. Отмечается, что политика ограничения добычи утратит свою актуальность.

Родионов предполагает, что соглашение ОПЕК+ может оказаться под угрозой распада в 2025 году. Он также ожидает, что страны-участницы начнут добывать нефть в объемах, превышающих договоренности. Основные факторы, по мнению эксперта, включают не только политику США, но и замедление роста потребления в Китае из-за увеличения числа электромобилей.

В ходе своей инаугурационной речи 20 января, Дональд Трамп объявил о введении чрезвычайного положения в секторе энергетики для стимулирования добычи нефти и газа. Он указал на намерение Соединенных Штатов использовать национальные запасы углеводородов для снижения цен, пополнения стратегических резервов и увеличения экспорта.

Ранее ОПЕК+ планировала начать наращивание добычи нефти с октября 2024 года за счет постепенного отказа от добровольных ограничений, составляющих 2,2 миллиона баррелей в сутки. Однако внедрение этого решения было несколько раз отложено. Теперь альянс предполагает начать увеличение добычи нефти с апреля и проводить его более мягко, на протяжении 1,5 лет, вместо ранее планируемых 9 месяцев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Управление балансом спроса и предложения на мировом рынке нефти альянсом ОПЕК+ может столкнуться с серьезными трудностями в свете новой энергетической политики США. Решения новоизбранного президента Штатов Дональда Трампа о наращивании американских поставок углеводородов могут даже привести к распаду текущей сделки, отметил независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов. «Потому что они поймут, что странам ОПЕК+ будет невозможно добиться вот того ценового эффекта, они не смогут добиться дефицита на рынке нефти, в условиях, когда добыча нефти в США будет продолжать расти, а в Китае будет происходить торможение спроса», — заявил Родионов в разговоре с РИА Новости. Отмечается, что политика ограничения добычи утратит свою актуальность. Родионов предполагает, что соглашение ОПЕК+ может оказаться под угрозой распада в 2025 году. Он также ожидает, что страны-участницы начнут добывать нефть в объемах, превышающих договоренности. Основные факторы, по мнению эксперта, включают не только политику США, но и замедление роста потребления в Китае из-за увеличения числа электромобилей. В ходе своей инаугурационной речи 20 января, Дональд Трамп объявил о введении чрезвычайного положения в секторе энергетики для стимулирования добычи нефти и газа. Он указал на намерение Соединенных Штатов использовать национальные запасы углеводородов для снижения цен, пополнения стратегических резервов и увеличения экспорта. Ранее ОПЕК+ планировала начать наращивание добычи нефти с октября 2024 года за счет постепенного отказа от добровольных ограничений, составляющих 2,2 миллиона баррелей в сутки. Однако внедрение этого решения было несколько раз отложено. Теперь альянс предполагает начать увеличение добычи нефти с апреля и проводить его более мягко, на протяжении 1,5 лет, вместо ранее планируемых 9 месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...