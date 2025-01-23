ОПЕК+ может столкнуться с проблемами вплоть до распада сделки

Управление балансом спроса и предложения на мировом рынке нефти альянсом ОПЕК+ может столкнуться с серьезными трудностями в свете новой энергетической политики США. Решения новоизбранного президента Штатов Дональда Трампа о наращивании американских поставок углеводородов могут даже привести к распаду текущей сделки, отметил независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
«Потому что они поймут, что странам ОПЕК+ будет невозможно добиться вот того ценового эффекта, они не смогут добиться дефицита на рынке нефти, в условиях, когда добыча нефти в США будет продолжать расти, а в Китае будет происходить торможение спроса», — заявил Родионов в разговоре с РИА Новости. Отмечается, что политика ограничения добычи утратит свою актуальность.
Родионов предполагает, что соглашение ОПЕК+ может оказаться под угрозой распада в 2025 году. Он также ожидает, что страны-участницы начнут добывать нефть в объемах, превышающих договоренности. Основные факторы, по мнению эксперта, включают не только политику США, но и замедление роста потребления в Китае из-за увеличения числа электромобилей.
В ходе своей инаугурационной речи 20 января, Дональд Трамп объявил о введении чрезвычайного положения в секторе энергетики для стимулирования добычи нефти и газа. Он указал на намерение Соединенных Штатов использовать национальные запасы углеводородов для снижения цен, пополнения стратегических резервов и увеличения экспорта.
Ранее ОПЕК+ планировала начать наращивание добычи нефти с октября 2024 года за счет постепенного отказа от добровольных ограничений, составляющих 2,2 миллиона баррелей в сутки. Однако внедрение этого решения было несколько раз отложено. Теперь альянс предполагает начать увеличение добычи нефти с апреля и проводить его более мягко, на протяжении 1,5 лет, вместо ранее планируемых 9 месяцев.
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