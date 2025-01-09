Как раскол в ОПЕК+ повлияет на цены на бензин в России: мнение экспертов

В 2025 году мировой рынок нефти ожидает множество вызовов и неопределенностей. Эксперты подчеркивают влияние геополитических рисков, изменений в производственных стратегиях крупных нефтедобывающих стран, а также возможные изменения в политике США под руководством нового президента Дональда Трампа. Что происходит с рынком нефти, какая обстановка с ценами сложилась на конец 2024 года и что будет в 2025 году, разбираемся в материале URA.RU.
Раскол внутри ОПЕК+: разногласия между ключевыми игроками раскачивают рынок
К концу 2024 года мировой рынок нефти демонстрирует сложную картину. В частности, он ознаменовался значимыми вызовами для ОПЕК+ — международной межправительственной организации, созданной нефтеэкспортирующими странами в целях контроля квот. В конце 2024 года она столкнулась с внутренними разногласиями относительно стратегии добычи нефти. С одной стороны, Саудовская Аравия, обладая значительными свободными мощностями и низкой себестоимостью производства, заинтересована в увеличении добычи для поддержания высокого уровня доходов. С другой стороны, Россия и некоторые другие страны ОПЕК+ стремятся поддерживать высокие цены на нефть за счет искусственного дефицита, ограничивая квоты.
Ведущий эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в разговоре у URA.RU отметил, что решения ОПЕК+ о поддержании текущего уровня добычи в ответ на увеличение производства за пределами картеля играло ключевую роль в формировании ценовой политики.
«ОПЕК+ оказался на грани, так скажем, необходимости принятия сложных решений. А именно, как реагировать на рост добычи за пределами ОПЕК+: то ли сокращать дополнительно собственную добычу, то ли удерживать текущий уровень, то ли постепенно добычу восстанавливать и идти по пути возвращения себе части рынка, ранее утраченного в пользу иных производителей. Было принято решение текущий уровень добычи поддерживать, отказаться от восстановления добычи, как ранее было запланировано», — объяснил Митрахович.
Стабилизация производства вместо его ожидаемого увеличения помогла избежать кардинального падения цен, которое могло бы произойти при распаде ОПЕК+. Снижение напряженности на Ближнем Востоке также способствовало умеренному падению цен, отмечает эксперт.
Однако текущее решение ОПЕК+ сохранить уровень добычи нефти на прежнем уровне вызвало недовольство у некоторых стран картеля, отметил Митрахович. В числе противников оказались Ирак, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан, которые рассчитывали на возможность увеличения квот. Это создает внутренние трения и угрозу нарушения договоренностей, особенно со стороны Ирака, который уже показывал превышение уровня добычи.
«Вот они все рассчитывали, что можно будет увеличить добычу. Сейчас приходится считаться с тем, что все еще нужно сокращатт добычу, держать уровень. Это приводит к противоречию», — уточнил эксперт.
При этом для Саудовской Аравии (КСА) крайне важно не только удерживать высокий уровень цен на нефть, но и оптимизировать свои добывающие мощности, отметил в разговоре с URA.RU директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов. Королевство может получать до 12 миллионов баррелей в сутки, однако из-за обязательств в рамках ОПЕК+ и добровольного сокращения добычи этот потенциал не реализуется полностью.
«КСА может добывать 12 млн баррелей в сутки (действующие мощности это позволяют), но добывает лишь девять миллионов. При этом себестоимость добычи значительно ниже, чем в других странах ОПЕК+, в том числе и в России. Это, по всей видимости, приводит и к обсуждениям, насколько такое положение выгодно КСА. Для России текущая политика Саудовской Аравии выгодна, так как позволяет удерживать цены на относительно высоком уровне, но основные издержки по балансированию рынка несут другие страны в ОПЕК (КСА, ОАЭ, Кувейт)», — объяснил Салихов.
Что касается российской нефти, то, несмотря на западные санкции, отрасль смогла адаптироваться к новым условиям, отметил Митрахович. Дисконт на российскую нефть стабилизировался на уровне около 13 долларов за баррель, что является значительным улучшением по сравнению с началом 2023 года.
Салихов в разговоре с URA.RU обратил внимание, что на текущий момент на мировые цены влияет замедления экономики Китая и уменьшение спроса на нефть. Это основной негативный фактор. Рост рынка электромобилей и гибридов в Китае также сокращает потребность в традиционных ископаемых топливах, что оказывает давление на цены.
«Замедление китайской экономики оказалось основным негативным фактором для цен. Рост спроса на нефть в Китае в 2024 году оказался ниже ожиданий, находясь в пределах 0,5-1,0%. Импорт нефти в Китай снизился на 2-3% по сравнению с 2023 годом. Это значительное изменение, поскольку Китай является крупнейшим импортером нефти в мире», — уточняет экономист.
Как будут меняться цены на нефть в 2025 году
Ведущий эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович считает одним из ключевых факторов, влияющих на цены на нефть, геополитические риски, особенно на Ближнем Востоке. Регион, где сосредоточены крупнейшие мировые запасы нефти, остается ареной политической нестабильности, что может привести к перебоям в поставках. Кроме того, санкции против России и возможная эскалация конфликтов также могут сыграть свою роль в колебаниях цен.
Значительное влияние на рынок могут оказать, в том числе, изменения в американской политике под влиянием администрации Трампа. Как отметил во время беседы с URA.RU эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, все взгляды устремлены на нового президента США и его обещания относительно сланцевой индустрии. «Все ждут, в общем-то, что будет делать Трамп. До его инаугурации, наверное, никаких телодвижений особых на рынке нефти мы не увидим. Ни покупать, ни продавать никто ничего не будет. А дальше все будут смотреть, какие льготы он сможет предоставить сланцевым проектам в Соединенных Штатах», — уточнил он.
С точки зрения ОПЕК+ и других крупных производителей, как отмечает Юшков, увеличение стоимости нефти до стабильных 80 долларов за баррель может побудить их к увеличению объемов производства. Это, в свою очередь, может дать обратный эффект и привести к снижению цен. Прогноз предполагает сохранение стоимости барреля нефти на текущих уровнях или их небольшое снижение, учитывая влияние множество факторов.
Важным аспектом является и динамика спроса на нефть, особенно в развивающихся странах. «Скорее, основные надежды сейчас связаны с ростом спроса в Индии и Африке. В отличие от Китая, где рост спроса существенно замедлился, Индия сохранит стабильный прирост спроса», — отметил Салихов.
Чего ждать от цен на бензин в России в 2025 году
Вышеописанные проблемы могут сказаться на стоимость бензина и других нефтепродуктов в России. Мировые цены на нефть традиционно считаются одним из ключевых факторов, влияющих на стоимость нефтепродуктов. Однако, как отмечает Митрахович, в России основным драйвером изменения цен является не столько мировой рынок, сколько внутренняя налоговая политика. Несмотря на колебания цен на нефть, основное внимание следует уделять изменениям в налоговой системе, которые могут ужесточаться, способствуя постепенному росту цен на бензин.
«По итогам года, в принципе, есть риск, что за пределы инфляции [рост цен] может и выйти. Но все равно цены на бензин в России намного меньше, чем во многих других странах мира, с которыми связаны экономические цепочки, куда мы экспортируем», — уточняет эксперт.
Салихов подчеркивает, что в России действует механизм демпфера, который смягчает прямую связь между мировыми ценами на нефть и розничными ценами на бензин. «В целом существует прямая связь между ценами на нефтепродукты и ценами на сырую нефть, однако в России действует механизм демпфера, который приводит к нарушению этой связи. В результате цены на бензин и дизель в РФ растут и будут расти на уровень общей инфляции. Даже если нефтяные цены снизятся, это не приведет к снижению цен на нефтепродукты в РФ», — заявил экономист.
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