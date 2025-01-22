Свердловский маньяк из 90-х спрятал трупы в одной квартире

Свердловчанин Виктор П., подозреваемый в убийстве семи человек в 1993-м, мог спрятать трупы в одной квартире в Каменске-Уральском. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.
«Трупы обнаружили 5 января 1993-го. По предварительным данным, в числе жертв могла быть целая семья», — сказал собеседник агентства.
Как ранее писало URA.RU, Виктора задержали в Благовещенске (Дальний Восток). Якобы его вычислили по ДНК. При этом он проходил подозреваемым и в девяностые, но сумел избежать уголовной ответственности, знает источник агентства. Виктора доставили в Каменск-Уральский, скоро ему изберут меру пресечения.
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