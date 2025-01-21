Бастрыкин взял на контроль ДТП с трамваем в Челябинске

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о наезде трамвая на двух школьников в Челябинске. Об этом сообщает прессс-служба центрального аппарата ведомства.
«Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства. Руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину поручено представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах», — сообщили в пресс-службе СК РФ.
Инцидент произошел днем 20 января на проспекте Победы. Трамвай на скорости сбил двух школьников, переходивших дорогу на разрешающий сигнал светофора. От удара один из них получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множественные переломы. Второй отделался легким ушибом.
Водителем трамвая оказалась 63-летняя женщина. Для нее это первый подобный случай за 27 лет стажа. В ее отношении составили два административных протокола: по ч.1 ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора) и ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения). Каждое нарушение влечет за собой штраф в размере 1,5 тысячи рублей.
Кроме того, в региональном следкоме после произошедшего начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан (статья 238 УК РФ). К проверке подключилась и прокуратура области. Также следственным управлением УМВД России по Челябинску в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ.
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