Бастрыкин взял на контроль ДТП с трамваем в Челябинске

21 января 2025 в 15:47 Размер текста - 17 +

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о наезде трамвая на двух школьников в Челябинске. Об этом сообщает прессс-служба центрального аппарата ведомства. «Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства. Руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину поручено представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах», — сообщили в пресс-службе СК РФ. Инцидент произошел днем 20 января на проспекте Победы. Трамвай на скорости сбил двух школьников, переходивших дорогу на разрешающий сигнал светофора. От удара один из них получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множественные переломы. Второй отделался легким ушибом. Водителем трамвая оказалась 63-летняя женщина. Для нее это первый подобный случай за 27 лет стажа. В ее отношении составили два административных протокола: по ч.1 ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора) и ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения). Каждое нарушение влечет за собой штраф в размере 1,5 тысячи рублей. Кроме того, в региональном следкоме после произошедшего начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан (статья 238 УК РФ). К проверке подключилась и прокуратура области. Также следственным управлением УМВД России по Челябинску в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ.