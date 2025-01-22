22 января 2025

В зоопарке Екатеринбурга появятся новые животные, одно из них — мемное

В зоопарке Екатеринбурга планируют привезти самку капибары
© Служба новостей «URA.RU»
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В зоопарке животные будут появляться в течение 2025 года
В зоопарке животные будут появляться в течение 2025 года Фото:

Зоопарк Екатеринбурга планирует приобрести новых животных в 2025 году. Сейчас учреждение активнее всего ищет самку капибары, чтобы у Капибарина, который появился в зоосаде в мае прошлого года, был сородич, рассказала директор Светлана Прилепина. Того требует и характер грызуна — капибары считаются очень дружелюбными и контактными животными.

«Пока учимся взаимодействовать с нашим мальчишкой, [...] многое впервые проходим в содержании этого животного, и параллельно идет поиск подружек. Мы способны содержать группу животных, а не только пару, можем две самочки себе позволить. Но сейчас с самками в России серьезная проблема, очень много зоопарков ищут самок. Надеюсь, у нас получится, мы настроены на это», — поделилась Прилепина на пресс-конференции в ТАСС.

Кроме этого, планируют омолодить медвежий ряд, есть договоренности по редким краснокнижным животным, но конкретные виды не называются. Уже приехали древесные дикобразы и пара опоссумов, но пока они находятся на карантине. Их представят публике лишь на следующей неделе.

Всего в прошлом году в зоопарк привезли 40 новых особей. Среди них — фламинго, белки, арктический и краснокнижные волки, японские макаки и другие. Одним из самых ожидаемых приобретений стал белый медвежонок Вилюй — его привезли из зоопарка «Орто-Дойду» в Якутии.

Древесные дикобразы в Северной Америке. Скоро их увидят и посетители уральского зоопарка
Древесные дикобразы в Северной Америке. Скоро их увидят и посетители уральского зоопарка
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Зоопарк Екатеринбурга планирует приобрести новых животных в 2025 году. Сейчас учреждение активнее всего ищет самку капибары, чтобы у Капибарина, который появился в зоосаде в мае прошлого года, был сородич, рассказала директор Светлана Прилепина. Того требует и характер грызуна — капибары считаются очень дружелюбными и контактными животными. «Пока учимся взаимодействовать с нашим мальчишкой, [...] многое впервые проходим в содержании этого животного, и параллельно идет поиск подружек. Мы способны содержать группу животных, а не только пару, можем две самочки себе позволить. Но сейчас с самками в России серьезная проблема, очень много зоопарков ищут самок. Надеюсь, у нас получится, мы настроены на это», — поделилась Прилепина на пресс-конференции в ТАСС. Кроме этого, планируют омолодить медвежий ряд, есть договоренности по редким краснокнижным животным, но конкретные виды не называются. Уже приехали древесные дикобразы и пара опоссумов, но пока они находятся на карантине. Их представят публике лишь на следующей неделе. Всего в прошлом году в зоопарк привезли 40 новых особей. Среди них — фламинго, белки, арктический и краснокнижные волки, японские макаки и другие. Одним из самых ожидаемых приобретений стал белый медвежонок Вилюй — его привезли из зоопарка «Орто-Дойду» в Якутии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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