В зоопарке Екатеринбурга появятся новые животные, одно из них — мемное

Зоопарк Екатеринбурга планирует приобрести новых животных в 2025 году. Сейчас учреждение активнее всего ищет самку капибары, чтобы у Капибарина, который появился в зоосаде в мае прошлого года, был сородич, рассказала директор Светлана Прилепина. Того требует и характер грызуна — капибары считаются очень дружелюбными и контактными животными.
«Пока учимся взаимодействовать с нашим мальчишкой, [...] многое впервые проходим в содержании этого животного, и параллельно идет поиск подружек. Мы способны содержать группу животных, а не только пару, можем две самочки себе позволить. Но сейчас с самками в России серьезная проблема, очень много зоопарков ищут самок. Надеюсь, у нас получится, мы настроены на это», — поделилась Прилепина на пресс-конференции в ТАСС.
Кроме этого, планируют омолодить медвежий ряд, есть договоренности по редким краснокнижным животным, но конкретные виды не называются. Уже приехали древесные дикобразы и пара опоссумов, но пока они находятся на карантине. Их представят публике лишь на следующей неделе.
Всего в прошлом году в зоопарк привезли 40 новых особей. Среди них — фламинго, белки, арктический и краснокнижные волки, японские макаки и другие. Одним из самых ожидаемых приобретений стал белый медвежонок Вилюй — его привезли из зоопарка «Орто-Дойду» в Якутии.
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