Белый годовалый медвежонок по кличке Вилюй впервые показался перед жителями Екатеринбурга. Новый обитатель зоопарка приехал на Урал из «Орто-Дойду» в Якутии, в перспективе он должен стать женихом для Хатанги.
«Важно было подобрать пару, чтобы она могла в дальнейшем пойти в размножение. То есть это чрезвычайно сложный и важный вопрос для биологов. К июлю определили нам нашего мужчину, и началась серьезная подготовка. Были проведены серьезные ремонтные работы новых вольеров, подремонтировали бассейны и берлоги, установили оборудование для того, чтобы хранить живую рыбу и угощать ей мишек», — поделилась с журналистами директор зоопарка Светлана Прилепина.
Хатанга уже начала приглядываться к новому соседу. Медвежонок из Якутии пока особого интереса не проявляет.
Вилюй родился 4 декабря 2023 года. Его назвали в честь реки, протекающей на территории Якутии. Хатангу привезли в Екатеринбург из Москвы в 2022 год.Она заняла место любимца горожан — Умки, который скоропостижно скончался в апреле 2021 года. Была версия, что причиной гибели стал мячик, который бросили посетители, а медведь проглотил. Но позже региональная прокуратура сообщила, что Умка умер от кровоизлияния в мозг.
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