Красногорский райсуд Каменска-Уральского отправил под стражу 53-летнего Виктора Петриченко, который обвиняется в убийстве семерых человек (двое — дети). Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.
О том, чтобы поместить Петриченко в СИЗО, в суд обратилось следствие. За решеткой он будет находиться до 8 марта. На суде стало известно, что мужчина работает электромонтером.
По данным URA.RU, мужчину задержали в Благовещенске (Дальний Восток). Его вычислили по ДНК. По предварительным данным, в девяностые он уже был подозреваемым, но смог избежать уголовной ответственности. Тогда силовики нашли трупы в одной квартире. Среди жертв две семьи с детьми.
Мужчина прятал лицо под капюшоном
Фото: Илья Московец, URA.RU
Убийство произошло в квартире на втором этаже
Фото: Илья Московец, URA.RU
Петриченко родился в поселке Шамалды (Ошская область, Кыргызстан). Зарегистрирован в Благовещенске
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Красногорский райсуд Каменска-Уральского отправил под стражу 53-летнего Виктора Петриченко, который обвиняется в убийстве семерых человек (двое — дети). Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. О том, чтобы поместить Петриченко в СИЗО, в суд обратилось следствие. За решеткой он будет находиться до 8 марта. На суде стало известно, что мужчина работает электромонтером. По данным URA.RU, мужчину задержали в Благовещенске (Дальний Восток). Его вычислили по ДНК. По предварительным данным, в девяностые он уже был подозреваемым, но смог избежать уголовной ответственности. Тогда силовики нашли трупы в одной квартире. Среди жертв две семьи с детьми.