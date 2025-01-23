Арестован потрошитель, убивший семерых в 90-е в Каменске-Уральском. Фото

В Каменске-Уральском отправили в СИЗО обвиняемого в убийстве семи человек в 90-е
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения криминальному авторитету Андрею Овчинникову, известного под кличками Овчина и Банзай. Свердловская область, Березовский, осужденный, арест, судебный пристав, суд, мера пресечения, клетка, лишение свободы, рука осужденного, судебное заседание
Ближайшие месяцы мужчина проведет в СИЗО Фото:

Красногорский райсуд Каменска-Уральского отправил под стражу 53-летнего Виктора Петриченко, который обвиняется в убийстве семерых человек (двое — дети). Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

О том, чтобы поместить Петриченко в СИЗО, в суд обратилось следствие. За решеткой он будет находиться до 8 марта. На суде стало известно, что мужчина работает электромонтером.

По данным URA.RU, мужчину задержали в Благовещенске (Дальний Восток). Его вычислили по ДНК. По предварительным данным, в девяностые он уже был подозреваемым, но смог избежать уголовной ответственности. Тогда силовики нашли трупы в одной квартире. Среди жертв две семьи с детьми.

Мужчина прятал лицо под капюшоном
Мужчина прятал лицо под капюшоном
Фото:
Убийство произошло в квартире на втором этаже
Убийство произошло в квартире на втором этаже
Фото:
Петриченко родился в поселке Шамалды (Ошская область, Кыргызстан). Зарегистрирован в Благовещенске
Петриченко родился в поселке Шамалды (Ошская область, Кыргызстан). Зарегистрирован в Благовещенске
Фото:

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Красногорский райсуд Каменска-Уральского отправил под стражу 53-летнего Виктора Петриченко, который обвиняется в убийстве семерых человек (двое — дети). Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. О том, чтобы поместить Петриченко в СИЗО, в суд обратилось следствие. За решеткой он будет находиться до 8 марта. На суде стало известно, что мужчина работает электромонтером. По данным URA.RU, мужчину задержали в Благовещенске (Дальний Восток). Его вычислили по ДНК. По предварительным данным, в девяностые он уже был подозреваемым, но смог избежать уголовной ответственности. Тогда силовики нашли трупы в одной квартире. Среди жертв две семьи с детьми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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