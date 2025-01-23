Арестован потрошитель, убивший семерых в 90-е в Каменске-Уральском. Фото

В Каменске-Уральском отправили в СИЗО обвиняемого в убийстве семи человек в 90-е

23 января 2025 в 14:39 Размер текста - 17 +

Ближайшие месяцы мужчина проведет в СИЗО Фото: Илья Московец © URA.RU Красногорский райсуд Каменска-Уральского отправил под стражу 53-летнего Виктора Петриченко, который обвиняется в убийстве семерых человек (двое — дети). Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. О том, чтобы поместить Петриченко в СИЗО, в суд обратилось следствие. За решеткой он будет находиться до 8 марта. На суде стало известно, что мужчина работает электромонтером. По данным URA.RU, мужчину задержали в Благовещенске (Дальний Восток). Его вычислили по ДНК. По предварительным данным, в девяностые он уже был подозреваемым, но смог избежать уголовной ответственности. Тогда силовики нашли трупы в одной квартире. Среди жертв две семьи с детьми. Мужчина прятал лицо под капюшоном Фото: Илья Московец, URA.RU Убийство произошло в квартире на втором этаже Фото: Илья Московец, URA.RU Петриченко родился в поселке Шамалды (Ошская область, Кыргызстан). Зарегистрирован в Благовещенске Фото: Илья Московец, URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Красногорский райсуд Каменска-Уральского отправил под стражу 53-летнего Виктора Петриченко, который обвиняется в убийстве семерых человек (двое — дети). Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. О том, чтобы поместить Петриченко в СИЗО, в суд обратилось следствие. За решеткой он будет находиться до 8 марта. На суде стало известно, что мужчина работает электромонтером. По данным URA.RU, мужчину задержали в Благовещенске (Дальний Восток). Его вычислили по ДНК. По предварительным данным, в девяностые он уже был подозреваемым, но смог избежать уголовной ответственности. Тогда силовики нашли трупы в одной квартире. Среди жертв две семьи с детьми.