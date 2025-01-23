Пособие для беременных студенток могут поднять до прожиточного минимума

По поручению президента России Владимира Путина размер пособия по беременности и родам для студенток и аспиранток будет увеличен до величины регионального прожиточного минимума. Соответствующий законопроект разработан Минтрудом и уже представлен на общественное обсуждение. Комментарий находится в распоряжении URA.RU.
«По поручению Президента, которое глава государства дал в конце декабря в ходе заседания Государственного Совета, посвященного итогам Года семьи, Минтруд России оперативно разработал законопроект по повышению пособий по беременности и родам студенткам и аспиранткам очных отделений вузов, колледжей, техникумов», — отметил Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. Документ был опубликован для проведения общественных консультаций. Ожидается, что проект закона будет представлен на рассмотрение Государственной Думы в рамках весенней сессии.
На 2025 год размер прожиточного минимума для трудоспособного населения в России установлен в размере 19 329 рублей. Величина этого пособия может варьироваться в зависимости от прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе России. Например, в Липецкой и Тамбовской областях размер пособия составит около 74 867 рублей, тогда как в Чукотском автономном округе это число может достигнуть 235 424 рублей. Ожидается, что такие изменения коснутся примерно 7 000 человек ежегодно.
По текущим правилам, пособие по беременности и родам для студенток и аспиранток выплачивает образовательная организация. Размер этого пособия зависит от величины стипендии и колеблется от 9 333 до 23 333 рублей за все время отпуска.
Для неработающих женщин, например, уволенных в связи с ликвидацией организации или прекративших частную практику нотариусов и адвокатов, размер пособия по беременности и родам составляет прожиточный минимум. Для работающих женщин размер страхового пособия зависит от их заработной платы за предыдущие два года.
Ранее президент РФ Владимир Путин дал указание о повышении размера выплат по беременности и родам для студенток. Помимо этого, Минтруд представил проект закона, который предусматривает увеличение декретных выплат для студенток дневных отделений университетов, колледжей и техникумов. Согласно предложенному проекту, размер пособия может достигать до 235,4 тысяч рублей, в зависимости от региона проживания беременной женщины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.