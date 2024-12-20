Путин поручил повысить пособие по беременности и родам для студенток

В России для студенток повысят пособие, которое выплачивается по беременности и родам. Однако не уточняется, на сколько оно вырастет. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.
«Необходимо в качестве первоочередной меры повысить им пособие по беременности и родам до величины прожиточного минимума», — заявил Путин, добавив, что следует уделить внимание студенткам очных отделений. Об этом он сообщил на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ, трансляция идет на телеканале «Россия 24».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.