Путин поручил повысить пособие по беременности и родам для студенток

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Путин повысил пособие по беременности и родам для студенток в РФ
Путин повысил пособие по беременности и родам для студенток в РФ Фото:

В России для студенток повысят пособие, которое выплачивается по беременности и родам. Однако не уточняется, на сколько оно вырастет. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

«Необходимо в качестве первоочередной меры повысить им пособие по беременности и родам до величины прожиточного минимума», — заявил Путин, добавив, что следует уделить внимание студенткам очных отделений. Об этом он сообщил на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ, трансляция идет на телеканале «Россия 24».

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В России для студенток повысят пособие, которое выплачивается по беременности и родам. Однако не уточняется, на сколько оно вырастет. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. «Необходимо в качестве первоочередной меры повысить им пособие по беременности и родам до величины прожиточного минимума», — заявил Путин, добавив, что следует уделить внимание студенткам очных отделений. Об этом он сообщил на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ, трансляция идет на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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