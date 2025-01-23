В российском регионе подскочил спрос на самогонные аппараты из-за «сухого закона»

В Вологодской области наблюдается резкий рост популярности самогонных аппаратов на фоне предстоящего введения закона, который предусматривает закрытие большинства алкогольных магазинов в регионе, сообщают telegram-каналы. В связи с новым законодательством предполагается, что в области закроется до 70% таких заведений.
«Местные ... скупают домашние спиртзаводы [самогонные аппарты]. Спрос на оборудование уже увеличился на 15%», — пишет telegram-канал Mash. По данным канала, жители таким образом активно готовятся к изменениям, которые официально вступят в силу 1 марта 2025 года.
Согласно информации Mash, в Вологде уже закрылись три алкомаркета, а в Череповце их количество достигло примерно 20. Особенно часто закрываются торговые точки, расположенные на первых этажах многоквартирных жилых домов. Владельцы таких магазинов активно вступают в конфликт с местными властями, защищая свое право продолжать работу. Они утверждают, что их заведения не являются алкомаркетами, а представляют собой «магазины у дома», где, помимо алкогольной продукции, также продаются продовольственные товары.
Ранее независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин в беседе с URA.RU сообщил, что в России планируется усилить контроль за производством и распространением алкогольных напитков, которые, хотя и носят наименование «пивные», содержат в составе спирт. Эксперт отметил, что подобные продукты, созданные на основе солода с примесью спирта, не должны классифицироваться как пиво, поскольку это вводит в заблуждение потребителей.
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