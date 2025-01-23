В Кремле прокомментировали угрозу санкций от Трампа

В Кремле отреагировали на угрозы санкциями со стороны избранного лидера США Дональда Трампа. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в риторике Трампа не наблюдается новых элементов, и подобные заявления со стороны главы Штатов уже были характерны во время его первого срока.
«Трамп в первую итерацию президентства был президентом США, который наиболее часто прибегал к санкционным методам, ему нравятся эти методы. Мы наблюдаем за всей риторикой, за всеми заявлениями, фиксируем все нюансы», — заявил Песков во время разговора с журналистами. Он подчеркнул, что Россия открыта для диалога на основе взаимного уважения. Такой диалог уже имел место во время первого президентского срока Дональда Трампа.
Ранее американский лидер выступил с призывом к России снизить напряженность и прекратить специальную военную операцию. Трамп заявил, что в случае отказа, он будет вынужден наложить новые санкции против РФ. Президент США подчеркнул, что существует возможность закончить операцию как простым, так и сложным способом, при этом он отдал предпочтение первому варианту. Он также призвал Россию заключить соглашение, подчеркивая, что не должно быть потеряно ни одной жизни.
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