«Ждал оперативников»: как скрутили убийцу семерых свердловчан. Видео

Обвиняемого в убийстве семи свердловчан в 90-е задержали в его частном доме

23 января 2025 в 15:20 Размер текста - 17 +

Задержанный Петриченко пытался скрыть факт массовой расправы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Виктора Петриченко, который обвиняется в убийстве семерых человек в Каменске-Уральском в 1990-х, задержали накануне в Благовещенске, когда он находился у себя в частном доме, где проживал вместе с женой и сыном. Во время допроса мужчина утверждал, что не понимает причину задержания, рассказали URA.RU правоохранители. «На начальном этапе раскрыть преступление не представилось возможным, в том числе, поскольку фигуранта с потерпевшими ранее ничего не связывало, он не являлся жителем Среднего Урала и, по существу, вел бродяжнический образ жизни, скрываясь от органов за совершение иных противоправных деяний в другом регионе», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, за вероятным убийцей в Благовещенск отправились сыщики угрозыска ГУ МВД по Свердловской области совместно с коллегами из отдела полиции №23 Каменск-Уральского и при поддержке бойцов СОБР. «Брали его в частном доме, где он проживал с супругой и сыном. Когда оперуполномоченные начали его опрашивать, сначала гражданин сделал вид, что не понял, почему его задержали, и лишь чуть позже признался, что рано или поздно ждал оперативников угрозыска», — пояснил полковник Горелых. По данным URA.RU Петриченко вычислили по ДНК. По предварительным данным, в девяностые он уже был подозреваемым, но смог избежать уголовной ответственности. Тогда силовики нашли трупы в одной квартире. Среди жертв две семьи с детьми. Красногорский райсуд Каменска-Уральского отправил под стражу обвиняемого. За решеткой он будет находиться до 8 марта. На суде стало известно, что мужчина работает электромонтером. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Виктора Петриченко, который обвиняется в убийстве семерых человек в Каменске-Уральском в 1990-х, задержали накануне в Благовещенске, когда он находился у себя в частном доме, где проживал вместе с женой и сыном. Во время допроса мужчина утверждал, что не понимает причину задержания, рассказали URA.RU правоохранители. «На начальном этапе раскрыть преступление не представилось возможным, в том числе, поскольку фигуранта с потерпевшими ранее ничего не связывало, он не являлся жителем Среднего Урала и, по существу, вел бродяжнический образ жизни, скрываясь от органов за совершение иных противоправных деяний в другом регионе», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, за вероятным убийцей в Благовещенск отправились сыщики угрозыска ГУ МВД по Свердловской области совместно с коллегами из отдела полиции №23 Каменск-Уральского и при поддержке бойцов СОБР. «Брали его в частном доме, где он проживал с супругой и сыном. Когда оперуполномоченные начали его опрашивать, сначала гражданин сделал вид, что не понял, почему его задержали, и лишь чуть позже признался, что рано или поздно ждал оперативников угрозыска», — пояснил полковник Горелых. По данным URA.RU Петриченко вычислили по ДНК. По предварительным данным, в девяностые он уже был подозреваемым, но смог избежать уголовной ответственности. Тогда силовики нашли трупы в одной квартире. Среди жертв две семьи с детьми. Красногорский райсуд Каменска-Уральского отправил под стражу обвиняемого. За решеткой он будет находиться до 8 марта. На суде стало известно, что мужчина работает электромонтером.