Авторынку в России предрекли мрачные времена

Автодилеры предсказывают падение продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в 2025 году на 15-25%. Такой сценарий прогнозирует президент ассоциации «Автомобильные дилеры России» (РОАД) Алексей Подщеколдин.
«Если ставка Центробанка, то есть финансирование автомобильной отрасли, сохранится на текущем уровне, то мы ожидаем, что в лучшем случае рынок упадет на 15%... Если курс рубля еще изменится в худшую сторону, то, к сожалению, рынок опустится и на 25%», — рассказал Подщеколдин. Заявление передает «Интерфакс».
Продажи легковых автомобилей и LCV в России в 2025 году могут варьироваться от 1,3 млн единиц в пессимистичном сценарии до 1,45 млн в базовом. При этом средняя цена нового автомобиля возрастет на 10-15%, достигнув 3,85 млн рублей.
По данным Минпромторга, в 2024 году данный сегмент рынка вырос на 45,8%, достигнув отметку в 1,69 млн реализованных автомобилей. В свою очередь эксперты «Автостата» и Ассоциации европейского бизнеса прогнозируют снижение продаж в следующем году на 10-15%.
В 2024 году рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России показал значительный рост. По сравнению с предыдущим годом, уровень продаж поднялся на 39%.
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