Как варить кофе дома: полный путь от сбора зерен до ароматной чашки

Ежедневно миллионы людей начинают свое утро с чашки кофе. Но мало кто пускается в эксперименты, пробуя все виды приготовления этого напитка. URA.RU рассказывает о том, как приготовить вкусный кофе дома самыми разными способами.
В чем польза кофе
Диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова рассказала URA.RU, что чашка кофе с утра поможет не только взбодриться, но и улучшить свое самочувствие. Эксперт объяснила, что несколько порций кофе каждый день благоприятно скажутся на здоровье человека.
«Согласно научным данным, кофе может способствовать профилактике окислительного стресса, сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, а также ретинопатии, ожирения и даже метаболического синдрома», — рассказала Нурия Дианова.
Пользу утреннего кофе также подтвердили ученые из Тулейнского университета. Глава исследования, Доктор Лу Ци, заключила, что у любителей пить кофе по утрам снижается риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 31%, а риск общей ранней смертности снижается на 16%.
При этом все эксперты отмечают, что для того, чтобы кофе приносило пользу, а не вред, стоит пить его умеренно — не больше четырех, а в идеале, две чашки в день. «Залог здоровья — это разнообразие и баланс. Потому что все может быть как лекарством, так и ядом, и только доза определяет, в какую сторону пойдет эффект», — подчеркнула Нурия Дианова.
Полезные витамины и элементы в кофе
В кофе содержится много полезных для организма компонентов. Помимо кофеина, который помогает взбодриться, напиток богат витаминами группы В, а также кальцием, магнием, марганцем и хромом.
Помимо этого, в кофе много антиоксидантов — молекул, которые помогают «починить» поврежденные радикалами клетки в организме. Тригонеллин в кофе оздоравливает сосуды.
Калорийность кофе
Сам по себе кофе — очень низкокалорийный напиток. Несмотря на то, что в 100 граммах кофейных зерен содержится около 300 ккал, в которых 62% углеводов, 31% жиров и 7% белков, во время приготовления напитка ни жиры, ни углеводы не попадают в напиток. Поэтому в 100 мл кофе содержится всего 1-2 ккал, а в стандартной порции в 250 мл — всего 5 ккал.
Разумеется, речь идет о чистом кофе без добавления сахара, молока или сливок. Для сравнения, в одной порции капучино в среднем содержится 120-160 ккал.
Диетолог отмечает, что если кофе без сахара полезен для организма, то подсластители превращают его во вредный напиток. «Самое зло — это добавленный сахар, сироп и прочее. Это нужно очень четко понимать», — отметила Нурия Дианова. «Основное правило заключается в том, чтобы не было сахара».
Как добывают зерна кофе
Перед тем, как попасть на прилавки магазинов, кофейные зерна должны вырасти. Кофе выращивают около 50 стран, расположенных на «кофейном поясе»: территории в пределах 23,5 градусов к северу и югу от экватора.
Когда кофейные ягоды созревают, работники ферм собирают их вручную, с помощью специальных гребней или аппаратов, которые трясут кустарники кофе. Затем зерна очищают от мякоти и кожицы различными методами, например, давая ягодам просохнуть под открытым небом или отправляя партию в специальный аппарат.
В зависимости от того, как проходил процесс, получается кофе разного качества. После того, как производитель определит цену партии, кофейные зерна разделят: часть зерен продадут в таком состоянии, но большая часть отправится на обжарку.
Степень обжарки кофе
Степень обжарки кофе напрямую влияет на то, какой вкус получится у напитка. Именно во время нагрева в кофейных зернах запускается химическая реакция, отвечающая за цвет кофе и различные привкусы. Существует несколько этапов обжарки кофейных зерен:
- При 150 градусах зерна приобретают травяной и арахисовый вкус, а также обладают высокой кислотностью. Несмотря на то, что эта стадия непопулярна у обжарщиков, на этом этапе кофе уже можно заваривать.
- При 170-190 градусов наступает этап светлой обжарки кофе. На этом этапе кофейные зерна приобретают естественный вкус, из-за чего эту степень обжарки чаще всего используют во время дегустации кофе.
- При температуре 200 градусов начинается средняя обжарка кофе. Зерна, обжаренные до этой стадии, приобретают карамельный и шоколадный вкус, сохраняя насыщенность.
- При температуре 220 градусов получается темная обжарка кофе. Напиток становится более плотным, появляются дымные нотки.
- Более высокие температуры приводят к тому, что напиток становится значительно более горьким и маслянистым.
Степень помола кофе
На вкус кофе влияет и помол. От его размера зависит, как быстро кофе будет завариваться. Чем крупнее помол, тем медленнее формируется вкус напитка. Для каждого способа приготовления кофе подходит свой размер помола.
Как приготовить колд брю кофе
Колд брю — это кофе, который долго настаивается в холодной воде. Такой напиток отличается более мягким вкусом и высокой плотностью. Также колд брю позволяет раскрыть все вкусовые качества зерна.
Для колд брю подходят зерна светлой и средней прожарки, а также грубый помол. Заваривать кофе можно в любой емкости с крышкой. Для этого насыпьте 100 грамм молотого кофе в банку или кувшин, залейте холодной водой и поставьте в холодильник на 8-12 часов. Затем перемешайте напиток, процедите его через сито или марлю несколько раз, пока в напитке не останется кофейных частиц. Перед подачей разбавьте водой, льдом или молоком.
Как приготовить кофе во френч-прессе
Один из самых простых способов приготовить кофе — заварить напиток во френч-прессе. Для этого помолите кофе до среднего или крупного размера. Чем мельче будет помол, тем более плотным получится кофе.
На френч-пресс объемом 350 миллилитров хватит 21 грамма молотого кофе. Заливать кофе нужно водой 95 градусов. В идеале перед заваркой можно ополоснуть френч-пресс кипятком, чтобы подогреть его. Напиток заваривается пять минут — когда время выйдет, нужно опустить поршень и сразу же разлить кофе по кружкам, иначе кофе заварится слишком сильно и начнет горчить.
Как приготовить кофе в гейзерной кофеварке
Еще один простой способ приготовить кофе дома — использовать гейзерную кофеварку. Для этого лучше всего использовать средний помол кофейных зерен, размером примерно с морскую соль.
Чтобы приготовить идеальный кофе в гейзерной кофеварке, нужно налить воду чуть ниже, чем клапан сброса давления, а кофе насыпать по границе сетки. Рассчитывать объем до грамма не нужно — производители уже заложили оптимальное соотношение кофе и воды.
Затем гейзерную кофеварку нужно поставить на огонь и подождать. В течение 4-8 минут вода превратится в пар и под давлением пройдет через кофе, переливаясь в верхнюю часть резервуара. Когда кофеварка заполнится кофе, ее можно снимать с плиты и разливать кофе по чашкам.
Как варить кемекс кофе
Кемекс — это метод заваривания фильтр-кофе. Напиток, приготовленный таким способом, получается легким, но довольно крепким. Для кемекса подходит средний помол зерен.
Перед тем, как налить в фильтр воду, стоит пролить через него немного горячей воды — это позволит избавиться от привкуса бумаги. Затем нужно засыпать 25 грамм кофе и слегка встряхнуть его, чтобы кофе лег ровнее. Перед тем, как влить основной объем воды, стоит предварительно добавить около 75 грамм воды для предварительного заваривания кофе.
Затем нужно тонкой струйкой влить 400 мл горячей воды в кофе круговыми движениями, от центра к краям. Примерно за 3-4 минуты вода должна пройти через фильтр в кемекс. Когда вода полностью перельется в емкость, можно выкинуть фильтр, перемешать напиток и разливать по кружкам.
Как варить кофе в капельной кофеварке
Капельную кофеварку часто можно увидеть в американских фильмах и сериалах. Благодаря ей можно приготовить много кофе за раз, из-за чего капельную кофеварку можно встретить во многих кафе по всему миру.
Для того, чтобы приготовить кофе в капельной кофеварке, идеально подойдет средний помол кофе. На 1 литр воды насыпьте 60 грамм кофе в бумажный фильтр, равномерно распределив его по воронке. Затем налейте необходимое количество воды в специальную емкость и включите кофемашину. В идеале, 2 литра кофе должны пролиться через фильтр за примерно 6 минут.
Как варить кофе в турке
Заваривание кофе в турке — один из старейших способов в мире. Такой напиток получается очень плотным, насыщенным и крепким. Для приготовления кофе в турке подойдет самый мелкий помол кофе.
Количество необходимого кофе также зависит от размера турки. Насыпать нужно в соотношении 1:10, например, если размер турки 350 мл, то понадобится 35 грамм кофе.
Для начала насыпьте молотый кофе в турку. Затем налейте холодную воду и тщательно перемешайте содержимое. Затем поставьте турку на огонь. Как только кофе дойдет до кипения и начнет подниматься, снимите емкость с плиты. Для более насыщенного аромата кофе стоит довести почти до кипения два раза. Затем кофе можно разливать по кружкам.
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