В центре Екатеринбурга на стройке нового здания УФСБ нашли оружие и деньги. Фото

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Верхотурье, Меркушино, Актай, Свято-Косминская пустынь., мелочь, старые монеты, деньги, находка, клад
Артефакты отправили на обработку (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на стройке нового здания свердловского УФСБ по улице Вайнера археологи откопали 458 старинных артефактов, из которых есть монеты, пули, обломки оружия и посуда. Это следует из материалов историко-культурной экспертизы.

«При расчистке фрагмента булыжной мостовой были обнаружены деформированные гильзы и пули, обломок огнестрельного оружия, монета 1925 года достоинством полкопейки. В ходе расчистки гранитных плит в северной части бутового фундамента обнаружена монета 1875 года достоинством 20 копеек», — говорится в акте государственной экспертизы. Чаще всего на участке находили старую посуду и ее осколки.

До этого территорию признали памятником «Культурный слой Екатеринбурга XVIII — начала XX веков». При этом проводить работы там разрешили.

Работы на территории УФСБ стартовали осенью 2022-го. Тогда же URA.RU публиковало эскизы, однако сейчас очертания нового комплекса не похожи на них. В ведомстве агентству пояснили, что информацией не располагают. А собеседник, информированный о планах подрядчика, заверил, что последний утвержденный концепт не менялся.

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В Екатеринбурге на стройке нового здания свердловского УФСБ по улице Вайнера археологи откопали 458 старинных артефактов, из которых есть монеты, пули, обломки оружия и посуда. Это следует из материалов историко-культурной экспертизы. «При расчистке фрагмента булыжной мостовой были обнаружены деформированные гильзы и пули, обломок огнестрельного оружия, монета 1925 года достоинством полкопейки. В ходе расчистки гранитных плит в северной части бутового фундамента обнаружена монета 1875 года достоинством 20 копеек», — говорится в акте государственной экспертизы. Чаще всего на участке находили старую посуду и ее осколки. До этого территорию признали памятником «Культурный слой Екатеринбурга XVIII — начала XX веков». При этом проводить работы там разрешили. Работы на территории УФСБ стартовали осенью 2022-го. Тогда же URA.RU публиковало эскизы, однако сейчас очертания нового комплекса не похожи на них. В ведомстве агентству пояснили, что информацией не располагают. А собеседник, информированный о планах подрядчика, заверил, что последний утвержденный концепт не менялся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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