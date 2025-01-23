В Екатеринбурге на стройке нового здания свердловского УФСБ по улице Вайнера археологи откопали 458 старинных артефактов, из которых есть монеты, пули, обломки оружия и посуда. Это следует из материалов историко-культурной экспертизы.
«При расчистке фрагмента булыжной мостовой были обнаружены деформированные гильзы и пули, обломок огнестрельного оружия, монета 1925 года достоинством полкопейки. В ходе расчистки гранитных плит в северной части бутового фундамента обнаружена монета 1875 года достоинством 20 копеек», — говорится в акте государственной экспертизы. Чаще всего на участке находили старую посуду и ее осколки.
До этого территорию признали памятником «Культурный слой Екатеринбурга XVIII — начала XX веков». При этом проводить работы там разрешили.
Работы на территории УФСБ стартовали осенью 2022-го. Тогда же URA.RU публиковало эскизы, однако сейчас очертания нового комплекса не похожи на них. В ведомстве агентству пояснили, что информацией не располагают. А собеседник, информированный о планах подрядчика, заверил, что последний утвержденный концепт не менялся.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!