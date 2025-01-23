В центре Екатеринбурга на стройке нового здания УФСБ нашли оружие и деньги. Фото

23 января 2025 в 16:43 Размер текста - 17 +

Артефакты отправили на обработку (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на стройке нового здания свердловского УФСБ по улице Вайнера археологи откопали 458 старинных артефактов, из которых есть монеты, пули, обломки оружия и посуда. Это следует из материалов историко-культурной экспертизы. «При расчистке фрагмента булыжной мостовой были обнаружены деформированные гильзы и пули, обломок огнестрельного оружия, монета 1925 года достоинством полкопейки. В ходе расчистки гранитных плит в северной части бутового фундамента обнаружена монета 1875 года достоинством 20 копеек», — говорится в акте государственной экспертизы. Чаще всего на участке находили старую посуду и ее осколки. До этого территорию признали памятником «Культурный слой Екатеринбурга XVIII — начала XX веков». При этом проводить работы там разрешили. Работы на территории УФСБ стартовали осенью 2022-го. Тогда же URA.RU публиковало эскизы, однако сейчас очертания нового комплекса не похожи на них. В ведомстве агентству пояснили, что информацией не располагают. А собеседник, информированный о планах подрядчика, заверил, что последний утвержденный концепт не менялся. Фото: акт историко-культурной экспертизы Фото: акт историко-культурной экспертизы Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на стройке нового здания свердловского УФСБ по улице Вайнера археологи откопали 458 старинных артефактов, из которых есть монеты, пули, обломки оружия и посуда. Это следует из материалов историко-культурной экспертизы. «При расчистке фрагмента булыжной мостовой были обнаружены деформированные гильзы и пули, обломок огнестрельного оружия, монета 1925 года достоинством полкопейки. В ходе расчистки гранитных плит в северной части бутового фундамента обнаружена монета 1875 года достоинством 20 копеек», — говорится в акте государственной экспертизы. Чаще всего на участке находили старую посуду и ее осколки. До этого территорию признали памятником «Культурный слой Екатеринбурга XVIII — начала XX веков». При этом проводить работы там разрешили. Работы на территории УФСБ стартовали осенью 2022-го. Тогда же URA.RU публиковало эскизы, однако сейчас очертания нового комплекса не похожи на них. В ведомстве агентству пояснили, что информацией не располагают. А собеседник, информированный о планах подрядчика, заверил, что последний утвержденный концепт не менялся.