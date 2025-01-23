Захарова рассказала о последних трех терактах силами ВСУ в зоне СВО

В селе Русское (Курская область) были найдены камеры пыток, в них находились семь местных жителей, которых бойцы ВСУ забросали гранатами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, добавив, что также украинские военные атаковали волонтеров и запускали ракеты в школу.
«Гражданское население России продолжает подвергаться террору. Бесчеловечное проявление низменных пороков. 17 января в селе русское были обнаружены камеры пыток. В них найдены тела семи местных жителей. Бандеровцы забросали несчастных гранатами. Это хуже, чем теракт, это хуже, чем преступление. Это сочетание всего самого низменного», — сообщила Мария Захарова на брифинге МИД, трансляция ведется в официальном сообществе «ВКонтакте».
Официальный представитель министерства отметила, что 17 января в трассе от Васильевки (Запорожская область) украинским дроном были атакованы волонтеры, которые перевозили гуманитарную помощь в прифронтовые районы. С 17 по 20 января в Горловке (ДНР) были ранены 11 гражданских. А 20 января ВСУ обстреляли школу с помощью американских ракет HIMARS. «Это теракт. Вот часто говорят „бесчеловечный теракт“, а что, бывают другие? Ну, наверное, только с особым цинизмом», — отметила Захарова.
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