В Кургане из-под стражи выйдут фигуранты, арестованные по делу МУП «Прометей»

Курганский областной суд изменил меру пресечения двум фигурантам уголовных дел, связанных с работой МУП «Прометей». Экс-руководитель предприятия Антон Гурьев и подрядчик Сергей Варлаков будут выпущены из СИЗО, рассказали URA.RU сообщили источники, приближенные к администрации города.
«Бывшему врио директора „Прометея“ Гурьеву и другому арестованному, подрядчику Варлакову отменили содержание под стражей», — рассказали источники. Мужчин отпустили под домашний арест.
Редакция обратилась в Курганский областной суд за подтверждением. В пресс-службе организации сообщили, что постановление Курганского городского суда отменены. Избраны меры пресечения в виде домашнего ареста с соответствующими ограничениями.
Гурьев и двое подрядчиков были арестованы в августе 2024 года. Экс-руководителю предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Якобы мужчина подписал акты выполненных работ и перечислил авансы двум фирмам. Ремонтные работы при этом в домах, на которые выделялись миллионы рублей из бюджета области, выполнены не были. Подрядчиков Сергея Варлакова и Андрея Панкратьева обвиняли в пособничестве должностному преступлению. Помимо этого Гурьев является фигурантом уголовного дела об оказании небезопасных услуг и злостном неисполнении решений судов.
Всех троих суд отправил в СИЗО. Позднее Панкратьеву смягчили меру пресечения по состоянию здоровья. Гурьеву и Варлакову продлевали содержание под стражей. Спустя почти полгода суд отменил новое продление фигурантам дела и отправил их под домашний арест.
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