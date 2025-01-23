При какой температуре можно не ходить в школу: официальные данные по регионам

Во многих российских регионах продолжается похолодание. Где-то температура упала или вот-вот упадет до -25 градусов, а где-то ожидается -30 и ниже. Рассказываем, при какой температуре школьники могут не ходить на уроки.
Что такое актировка
Актировкой называют отмену занятий в школах из-за неблагоприятных погодных условий. Ее причиной может стать низкая температура, которая может сочетаться с сильным ветром.
Дни, когда школьникам разрешено не приходить на уроки, называют актированными. Но этот термин не всегда звучит в официальных документах и объявлениях. Часто родителям просто сообщают, что в конкретные дни из-за сложных погодных условий отправлять детей в школу не обязательно.
Кто устанавливает условия, при которых можно не ходить в школу
Показатели температуры, при которых детям можно не ходить в школу, устанавливают власти регионов. На федеральном уровне этого не делают, потому что помимо температуры и силы ветра на ощущаемую погоду влияют также другие факторы, например, уровень влажности. Понимая специфику местности, соответствующий документ принимает субъект федерации.
Как правило, в этом документе установлены только рекомендуемые показатели температуры, при которых занятия можно не проводить. Окончательное решение об отмене уроков обычно принимает местное управление образования или школа, поэтому в морозные дни родителям крайне важно быть в курсе сообщений в чате с классным руководителям и следить за объявлениями на ресурсах школы.
Школьников из каких регионов в ближайшее время могут освободить от уроков
В конце января похолодание ожидается во многих регионах. Наиболее холодно, по прогнозу метеоролога, будет в Тюменской и Кировской областях, а также в республике Коми и Удмуртии. Там температура может опуститься до -32…-35 градусов.
В зависимости от региона активированные дни объявляются при определенной погоде. Обычно такие данные публикуются на официальных сайтах Министерств образования, администраций городов, либо из их сообществ в соцсетях.
Свердловская область. Здесь учеников младших классов могут не ходить на уроки при температуре -28° С без ветра или при -25°С с ветром скоростью не менее 4 метров в секунду. В 5-9 классах уроки разрешено не посещать при -30° без ветра или -28° с ветром. В 10-11 классах прогул не поставят при -32° без ветра или -30° с ветром.
Тюменская область. Ветреной считается погода, при которой скорость ветра составляет не менее двух метров в секунду. В младшей школе можно не посещать уроки при -30 ° С без ветра или при -25°С с ветром, в средней — при -35 ° С без ветра или при -30°С с ветром, в старшей — при -40 ° С без ветра или при -35°С с ветром.
Омская область. При температуре воздуха ниже -30°С обязательного посещения не требуют от учеников начальной школы, ниже -32°С — средней школы, ниже -35°С — старшей школы. Отдельные нормативы для ветреной погоды в этом регионе не установлены.
Новосибирская и Кировская области. -25°С на термометре здесь могут стать поводом не отправлять в школу детей из 1-4 классов, -30°С — 5-9 классов, -35°С — 10-11 классов. Силу ветра при этом не учитывают.
Иркутская область. Учащиеся начальных классов могут не посещать занятия при температуре -30°С и ниже, ребята из 5–9-х классов — при -35°С и ниже, а старшеклассники — при 40-градусных морозах. В ветреную погоду дополнительных послаблений не делают.
Удмуртская Республика. В сельской местности родители могут оставить младшеклассников дома при температуре -25°С и ниже, в городе — при -27°С и ниже. Ребята из среднего и старшего звена вправе не посещать уроки при -30°С, независимо от места жительства.
Республика Коми. Это большой регион, погодные условия в разных частях которого сильно отличаются. Поэтому параметры, при которых можно не отправлять детей в школу, устанавливают власти муниципальных образований. В Сыктывкаре детей из 1-2 классов можно оставить дома при -28°С без ветра (скорость 1-2 метра в секунду) или -24°С с ветром (2-4 метра в секунду). В 3-4 классах разрешено пропустить уроки при -30°С без ветра и -25°С с ветром, в 5-6 классах — при -33°С и -28°С, 7-8 классах — при -35°С и -30°С, 9-11 классах — -37°С и -32°С соответственно.
Республика Татарстан. На селе отменять занятия для младшеклассников рекомендуют при -23°С и ниже, в городе — при -25°С и ниже. Ребята из среднего звена могут остаться дома при -25°С (село) или -27°С (город), старшеклассники — при -30°С (село) или -32°С (город).
Ульяновская область. На сайте Министерства образования и просвещения Ульяновской области нет информации о том, при какой температуре дети могут оставаться дома — только объявления об актировке на конкретные дни. Судя по ним, в 1-4 классах занятия отменяют при температуре -25 градусов и ниже, в 5-8 классах — при -27 градусах и ниже, в 9-11 — при -30 градусах и ниже.
Самарская область. Для учеников с 1 по 4 класс занятия отменяются при температуре -25 °C и ниже, учеников 5-8 классов — при -27 °C и ниже, 9-11 классов — при -30 °C и ниже.
Работают ли школы в морозы
Хоть родители и имеют право оставить детей дома, сами школы в сильные холода все равно работают. Если родители считают это необходимым, они могут привести ребенка на занятия. Как правило, в такие дни в классах бывает немного учеников, поэтому уроки посвящают повторению пройденного, устранению пробелов в знаниях, внеклассной работе.
Сельским жителям стоит быть готовым к тому, что в морозы могут отменить отправления школьного автобуса. По данным Министерства образования и науки Пермского края, в морозные дни уроки физкультурой проводят только в зале.
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