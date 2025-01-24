24 января 2025

Дизайнер зубных щеток отсудил у пермских аптек деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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Щетки с его дизайном продавались в пермских аптеках
Щетки с его дизайном продавались в пермских аптеках Фото:

Дизайнер зубных щеток Александр Белов отсудил у сети аптек из Краснокамска (Пермский край) более 100 000 рублей. Причиной тому стал дизайн рукояток щеток, который похож на тот дизайн, который придумал Белов. Копия решения Краснокамского городского суда имеется в редакции URA.RU.

Аптеки из Краснокамска принадлежат ООО «Рет» и Белов увидел, что в них продаются зубные щетки, которые изготовлены по дизайну, разработанному им самим. «Белов предоставил в суде патент на свой дизайн и экспертизу, которая доказывает, что щетки сделаны по его дизайну. Он потребовал у сети аптек 410 тысяч рублей в качестве компенсации за нарушение исключительного права», — говорится в решении суда.

Отмечается, что ранее Белов направлял ООО «Рет» претензию, в которой указал на нарушение и потребовал прекратить торговать щетками с его дизайном и возместить ему 2,3 млн. Организация не стала отвечать на претензию. На заседание ответчик и его представитель также не явились. В декабре 2024 года суд решил частично удовлетворить требование Белова и обязал сеть аптек выплатить ему 150 000 рублей. Это не первый иск Белова по поводу дизайна зубных щеток, которые продаются в аптеках. Ранее он судился с владельцем аптеки в Перми, а потом с режиссером Андреем Кончаловским, который владеет частью сети аптек, где продавались щетки.

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Дизайнер зубных щеток Александр Белов отсудил у сети аптек из Краснокамска (Пермский край) более 100 000 рублей. Причиной тому стал дизайн рукояток щеток, который похож на тот дизайн, который придумал Белов. Копия решения Краснокамского городского суда имеется в редакции URA.RU. Аптеки из Краснокамска принадлежат ООО «Рет» и Белов увидел, что в них продаются зубные щетки, которые изготовлены по дизайну, разработанному им самим. «Белов предоставил в суде патент на свой дизайн и экспертизу, которая доказывает, что щетки сделаны по его дизайну. Он потребовал у сети аптек 410 тысяч рублей в качестве компенсации за нарушение исключительного права», — говорится в решении суда. Отмечается, что ранее Белов направлял ООО «Рет» претензию, в которой указал на нарушение и потребовал прекратить торговать щетками с его дизайном и возместить ему 2,3 млн. Организация не стала отвечать на претензию. На заседание ответчик и его представитель также не явились. В декабре 2024 года суд решил частично удовлетворить требование Белова и обязал сеть аптек выплатить ему 150 000 рублей. Это не первый иск Белова по поводу дизайна зубных щеток, которые продаются в аптеках. Ранее он судился с владельцем аптеки в Перми, а потом с режиссером Андреем Кончаловским, который владеет частью сети аптек, где продавались щетки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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