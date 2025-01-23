Глава Минтранса: из Черного моря ликвидировано 77% мазута

После аварии танкеров в Черном море успешно откачано 77% мазута. Об этом сообщил глава Минтранса Роман Старовойт.
«В Черном море после крушения танкера откачано 77% мазута. Собрано и утилизировано 2270 тонн мазутосодержащей жидкости», — подчеркнул Старовойт на совещании с кабмином по ликвидации последствий аварии. Трансляция идет на телеканале «Россия-24».
Ранее сообщалось, что разлив мазута не нанес значительного ущерба популяции птиц. Эксперты утверждают, что последствия чрезвычайной ситуации для птиц оказались минимальными. Полные данные о популяции птиц получат только в 2026 году.
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