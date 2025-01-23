Глава Минтранса: из Черного моря ликвидировано 77% мазута

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Старовойт поделился успехами о ликвидации последствий аварии на Черном море
Старовойт поделился успехами о ликвидации последствий аварии на Черном море Фото:
новость из сюжета
Разлив мазута в Черноморье

После аварии танкеров в Черном море успешно откачано 77% мазута. Об этом сообщил глава Минтранса Роман Старовойт.

«В Черном море после крушения танкера откачано 77% мазута. Собрано и утилизировано 2270 тонн мазутосодержащей жидкости», — подчеркнул Старовойт на совещании с кабмином по ликвидации последствий аварии. Трансляция идет на телеканале «Россия-24».

Ранее сообщалось, что разлив мазута не нанес значительного ущерба популяции птиц. Эксперты утверждают, что последствия чрезвычайной ситуации для птиц оказались минимальными. Полные данные о популяции птиц получат только в 2026 году.

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После аварии танкеров в Черном море успешно откачано 77% мазута. Об этом сообщил глава Минтранса Роман Старовойт. «В Черном море после крушения танкера откачано 77% мазута. Собрано и утилизировано 2270 тонн мазутосодержащей жидкости», — подчеркнул Старовойт на совещании с кабмином по ликвидации последствий аварии. Трансляция идет на телеканале «Россия-24». Ранее сообщалось, что разлив мазута не нанес значительного ущерба популяции птиц. Эксперты утверждают, что последствия чрезвычайной ситуации для птиц оказались минимальными. Полные данные о популяции птиц получат только в 2026 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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