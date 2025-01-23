Глава Минприроды раскрыл площадь пострадавших пляжей России из-за разлива мазута

Чтобы восстановить 280 гектаров пляжей на Кубани, понадобится около 840 тысяч кубов песка. Как отметил глава Минприроды РФ Александр Козлов, это вчетверо больше, чем вывезли на данный момент.
«Но на сегодняшний день, учитывая уже очищенную территорию, мы рассчитали площадь, которую необходимо восстановить. Предварительно — это 280 гектаров. Объем чистого нового песка — порядка 840 тысяч кубов», — сказал Козлов на совещании с кабмином, где обсуждались способы ликвидации последствий аварии. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».
Министр подчеркнул, что окончательные цифры по площади восстановления станут известны после полной ликвидации загрязнения на побережье. Ожидается, что работы позволят значительно улучшить состояние пляжа по сравнению с его первоначальным состоянием до аварии.
На совещании с президентом России Владимиром Путиным Козлов также заявил, что Краснодарскому краю будет выделено до 1,5 миллиарда рублей. Средства уйдут на расходы по ликвидации последствий аварии.
Кроме того, стало известно о 49 погибших дельфинах после аварии в Черном море. Важной задачей перед учеными стоит определение причин их гибели до начала миграции китообразных в марте, что необходимо для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Ранее глава МЧС Александр Куренков рассказал, что очищенный от мазута грунт не вернут на черноморские пляжи. Источником нового песка станут кварцевые месторождения вблизи Анапы.
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