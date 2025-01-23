Глава МЧС заявил, что очищенный от мазута песок не повезут на черноморские пляжи

Песок, который очистили от мазута в результате аварии в Крыму, не будет возвращен на черноморские пляжи. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков на совещании с кабмином по ликвидации последствий крушения танкеров.
«Очищенный от мазута песок не повезут обратно на черноморские пляжи», — заверил Куренков. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24».
По предварительным данным, необходимо будет восстановить 280 гектаров пляжных зон. Ожидается, что к началу следующего курортного сезона работы по реабилитации пляжей будут завершены.
Кроме того, уже определены источники, откуда будет доставлен чистый песок для восстановления пляжей. Как добавил глава МЧС, ими станут три месторождения кварцевого песка около Анапы.
Ранее стало известно, что из танкера «Волгонефть-239» уже откачали половину объема мазута. По словам старшего лейтенанта аэромобильной группировки Уральского учебно-спасательного центра МЧС из Челябинска Олега Максимова, отходы начали перекачивать не сразу. Он сообщил, что 10 января на поверхности воды еще не было заметно нефтяных пятен.
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