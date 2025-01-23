Фильмы с пропагандой чайлдфри запретят показывать россиянам в кинотеатрах

Фильмам, которые пропагандируют отказ от рождения детей, не будут выдаваться прокатные удостоверения на территории России. Об это сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.
«В данный закон в ноябре 2024 года были внесены изменения, согласно которым перечень случаев, при которых прокатное удостоверение на фильм не выдается, был дополнен содержанием в фильме материалов, пропагандирующих отказ от деторождения», — поделились в ведомстве. Заявление передает «Интерфакс».
На портале нормативных актов уже опубликовано уведомление о разработке проекта по приказу Минкультуры. В пресс-службе ведомства сообщили, что предстоящие изменения будут техническими и направлены на соответствие Федеральному закону № 126-ФЗ о поддержке кинематографии в России.
Ранее Роскомнаджор рассказал, какая информация будет считаться пропагандой отказа рожать детей. Так, любые материалы, призывающие отказаться от деторождения или представляющие бездетность как предпочтительный выбор, будет считаться продвижением чайлдфри. Информация такого рода будет блокироваться в России.
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