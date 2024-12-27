РКН объяснил, какая информация будет считаться пропагандой отказа рожать детей

Любая информация, призывающая к бездетности, оправдывающая отказ от деторождения или представляющая бездетность как предпочтительный выбор, будет считаться пропагандой идеологии чайлдфри и официально блокироваться в России. Соответствующий проект Роскомнадзора опубликован на федеральном портале.
«Владельцы интернет-платформ обязаны контролировать публикуемый контент и удалять информацию, пропагандирующую отказ от деторождения. В противном случае, ресурсы могут быть заблокированы», — говорится в тексте проекта. Его приводит ТАСС. Отмечается, что религиозные обеты безбрачия не будут затронуты данными ограничениями. Новые правила, предложенные Роскомнадзором, предполагается ввести в действие с 1 сентября 2025 года и будут действовать в течение четырех лет.
Президент России Владимир Путин 23 октября официально утвердил законопроект, который вводит запрет на публичное продвижение идеологии чайлдфри. За пропаганду этой идеологии установлены штрафы: для физлиц от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, а для юрлиц — от 800 тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток. А иностранцам может грозить арест до 15 суток или депортация из России, передает MK.RU.
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