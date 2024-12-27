РКН объяснил, какая информация будет считаться пропагандой отказа рожать детей

РКН: любая информация, оправдывающая идеологию чайлдфри, будет блокироваться
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РКН утвердил критерии информации, попадающей под пропаганду чайлдфри
РКН утвердил критерии информации, попадающей под пропаганду чайлдфри Фото:

Любая информация, призывающая к бездетности, оправдывающая отказ от деторождения или представляющая бездетность как предпочтительный выбор, будет считаться пропагандой идеологии чайлдфри и официально блокироваться в России. Соответствующий проект Роскомнадзора опубликован на федеральном портале.

«Владельцы интернет-платформ обязаны контролировать публикуемый контент и удалять информацию, пропагандирующую отказ от деторождения. В противном случае, ресурсы могут быть заблокированы», — говорится в тексте проекта. Его приводит ТАСС. Отмечается, что религиозные обеты безбрачия не будут затронуты данными ограничениями. Новые правила, предложенные Роскомнадзором, предполагается ввести в действие с 1 сентября 2025 года и будут действовать в течение четырех лет.

Президент России Владимир Путин 23 октября официально утвердил законопроект, который вводит запрет на публичное продвижение идеологии чайлдфри. За пропаганду этой идеологии установлены штрафы: для физлиц от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, а для юрлиц — от 800 тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток. А иностранцам может грозить арест до 15 суток или депортация из России, передает MK.RU.

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Любая информация, призывающая к бездетности, оправдывающая отказ от деторождения или представляющая бездетность как предпочтительный выбор, будет считаться пропагандой идеологии чайлдфри и официально блокироваться в России. Соответствующий проект Роскомнадзора опубликован на федеральном портале. «Владельцы интернет-платформ обязаны контролировать публикуемый контент и удалять информацию, пропагандирующую отказ от деторождения. В противном случае, ресурсы могут быть заблокированы», — говорится в тексте проекта. Его приводит ТАСС. Отмечается, что религиозные обеты безбрачия не будут затронуты данными ограничениями. Новые правила, предложенные Роскомнадзором, предполагается ввести в действие с 1 сентября 2025 года и будут действовать в течение четырех лет. Президент России Владимир Путин 23 октября официально утвердил законопроект, который вводит запрет на публичное продвижение идеологии чайлдфри. За пропаганду этой идеологии установлены штрафы: для физлиц от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, а для юрлиц — от 800 тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток. А иностранцам может грозить арест до 15 суток или депортация из России, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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