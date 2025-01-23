Актера Юрия Борисова переполняет целый спектр эмоций после того, как он узнал, что номинирован на «Оскар». Об этом россиянин рассказал в своем первом интервью после выдвижения. По словам Борисова, радостная весть настигла его в машине.
«Эмоций много. Мне звонят и пишут, все счастливы. Я не могу понять, что сейчас чувствую. Я был в машине со своей семьей. Это моя первая номинация, и мое имя было названо первым, и моя жена начала кричать и плакать. Я ничего после этого (не слышал — прим. URA.RU), других номинаций, потому что она кричала», — интервью с актером опубликовано в еженедельнике Variety.
Борисов стал первым актером из РФ, номинированным на престижную кинопремию, пишет «Национальная служба новостей». Жюри оценило его работу в фильме «Анора». При этом Кремль продолжает скептически относиться к мнению о завершении культуры «отмены» РФ в Европе и США.
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