В Петербурге начали тест-драйв первого в мире вертопорта

В России создали уникальную автоматизированную станцию для зарядки и управления вертолетными дронами, которая в начале 2025 года проходит тестирование в Санкт-Петербурге. Технология позволяет запускать дроны автономно и уже привлекла внимание заказчиков из стран Ближнего Востока. Об этом сообщают «Известия».
«В России создали вертопорт — автоматизированную станцию для зарядки батарей, а также запуска и приема БПЛА вертолетного типа. В начале 2025 года он был запущен в опытную эксплуатацию, сейчас проводится тестирование вертопорта на специализированной площадке в Санкт-Петербурге», — говорится на сайте «Известий». Эта технология обеспечивает автономный запуск вертолета на задания без необходимости присутствия оператора. Станция уже привлекла внимание потенциальных клиентов из стран Ближнего Востока, а разработчики подчеркивают, что система уникальна и не имеет мировых аналогов.
Эксперты отмечают, что дронопорты и вертопорты нужны для экономии средств и повышения безопасности в различных отраслях, таких как промышленность, сельское хозяйство, энергетика и спасательные операции. Они позволяют автоматизировать выполнение опасных или затратных задач, а также могут использоваться для мониторинга и логистики, что делает их востребованными как в России, так и за рубежом, сообщает издание.
Ранее URA.RU сообщало, что в России разработали многофункциональные дроны-ретрансляторы под названием «Касатка». Они могут передавать радиосигнал на дальность до 50 км и использоваться как ложные цели, имитируя более крупные объекты на радарах ПВО.
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