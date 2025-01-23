23 января 2025

В Петербурге начали тест-драйв первого в мире вертопорта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Технология позволяет запускать дроны автономно
Технология позволяет запускать дроны автономно Фото:

В России создали уникальную автоматизированную станцию для зарядки и управления вертолетными дронами, которая в начале 2025 года проходит тестирование в Санкт-Петербурге. Технология позволяет запускать дроны автономно и уже привлекла внимание заказчиков из стран Ближнего Востока. Об этом сообщают «Известия». 

«В России создали вертопорт — автоматизированную станцию для зарядки батарей, а также запуска и приема БПЛА вертолетного типа. В начале 2025 года он был запущен в опытную эксплуатацию, сейчас проводится тестирование вертопорта на специализированной площадке в Санкт-Петербурге», — говорится на сайте «Известий». Эта технология обеспечивает автономный запуск вертолета на задания без необходимости присутствия оператора. Станция уже привлекла внимание потенциальных клиентов из стран Ближнего Востока, а разработчики подчеркивают, что система уникальна и не имеет мировых аналогов. 

Эксперты отмечают, что дронопорты и вертопорты нужны для экономии средств и повышения безопасности в различных отраслях, таких как промышленность, сельское хозяйство, энергетика и спасательные операции. Они позволяют автоматизировать выполнение опасных или затратных задач, а также могут использоваться для мониторинга и логистики, что делает их востребованными как в России, так и за рубежом, сообщает издание. 

Ранее URA.RU сообщало, что в России разработали многофункциональные дроны-ретрансляторы под названием «Касатка». Они могут передавать радиосигнал на дальность до 50 км и использоваться как ложные цели, имитируя более крупные объекты на радарах ПВО. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России создали уникальную автоматизированную станцию для зарядки и управления вертолетными дронами, которая в начале 2025 года проходит тестирование в Санкт-Петербурге. Технология позволяет запускать дроны автономно и уже привлекла внимание заказчиков из стран Ближнего Востока. Об этом сообщают «Известия».  «В России создали вертопорт — автоматизированную станцию для зарядки батарей, а также запуска и приема БПЛА вертолетного типа. В начале 2025 года он был запущен в опытную эксплуатацию, сейчас проводится тестирование вертопорта на специализированной площадке в Санкт-Петербурге», — говорится на сайте «Известий». Эта технология обеспечивает автономный запуск вертолета на задания без необходимости присутствия оператора. Станция уже привлекла внимание потенциальных клиентов из стран Ближнего Востока, а разработчики подчеркивают, что система уникальна и не имеет мировых аналогов.  Эксперты отмечают, что дронопорты и вертопорты нужны для экономии средств и повышения безопасности в различных отраслях, таких как промышленность, сельское хозяйство, энергетика и спасательные операции. Они позволяют автоматизировать выполнение опасных или затратных задач, а также могут использоваться для мониторинга и логистики, что делает их востребованными как в России, так и за рубежом, сообщает издание.  Ранее URA.RU сообщало, что в России разработали многофункциональные дроны-ретрансляторы под названием «Касатка». Они могут передавать радиосигнал на дальность до 50 км и использоваться как ложные цели, имитируя более крупные объекты на радарах ПВО. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...