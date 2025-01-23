23 января 2025

Клава Кока взобралась на скалы в Южной Африке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клава Кока поразилась видам со скал
Клава Кока поразилась видам со скал Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) отправилась в горы, проводя отпуск в Африке. Судя по кадрам из ее соцсетей, она в взошла на вершину скал 12 апостолов в Кейптауне (ЮАР).

«Мы на краю земли. Посмотрите, какая у нас красота… И все это, блин, наша жизнь», — говорит Кока на видео в telegram-канале. На скалы она взобралась вместе со своей сестрой. Артистка показала своим фанатам вид с гор во время заката, откуда можно увидеть, как с вершин скатываются облака и сам Кейптаун, находящийся на берегу Атлантического океана.

Клава Кока начала отпуск на острове Маврикий, где сняла виллу с выходом к берегу Индийского океана. Туда она поехала ради возможности поплавать с китами, что было ее мечтой. После этого звезда отправилась в джунгли на сафари, где встретила львов и других животных.

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Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) отправилась в горы, проводя отпуск в Африке. Судя по кадрам из ее соцсетей, она в взошла на вершину скал 12 апостолов в Кейптауне (ЮАР). «Мы на краю земли. Посмотрите, какая у нас красота… И все это, блин, наша жизнь», — говорит Кока на видео в telegram-канале. На скалы она взобралась вместе со своей сестрой. Артистка показала своим фанатам вид с гор во время заката, откуда можно увидеть, как с вершин скатываются облака и сам Кейптаун, находящийся на берегу Атлантического океана. Клава Кока начала отпуск на острове Маврикий, где сняла виллу с выходом к берегу Индийского океана. Туда она поехала ради возможности поплавать с китами, что было ее мечтой. После этого звезда отправилась в джунгли на сафари, где встретила львов и других животных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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