Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) отправилась в горы, проводя отпуск в Африке. Судя по кадрам из ее соцсетей, она в взошла на вершину скал 12 апостолов в Кейптауне (ЮАР).
«Мы на краю земли. Посмотрите, какая у нас красота… И все это, блин, наша жизнь», — говорит Кока на видео в telegram-канале. На скалы она взобралась вместе со своей сестрой. Артистка показала своим фанатам вид с гор во время заката, откуда можно увидеть, как с вершин скатываются облака и сам Кейптаун, находящийся на берегу Атлантического океана.
Клава Кока начала отпуск на острове Маврикий, где сняла виллу с выходом к берегу Индийского океана. Туда она поехала ради возможности поплавать с китами, что было ее мечтой. После этого звезда отправилась в джунгли на сафари, где встретила львов и других животных.
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