23 января 2025

Собянин: силы ПВО сбили над Подольском два летящих на Москву БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дроны были сбиты силами ПВО, рассказал Собянин
Дроны были сбиты силами ПВО, рассказал Собянин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Средства ПВО Минобороны России сбили два беспилотника над Подольском. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, воздушные цели летели на столицу России.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск сбиты два беспилотника. Летевших на Москву», — написал Собянин в telegram-канале.

Беспилотники также были сбиты на Раменским городским округом и Коломной. По информации, предоставленной мэром Москвы, на местах падения обломков нет разрушений или пострадавших. На фоне атаки БПЛА были закрыты аэропорты Домодедово и Жуковский, рассказали в Росавиции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Средства ПВО Минобороны России сбили два беспилотника над Подольском. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, воздушные цели летели на столицу России. «Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск сбиты два беспилотника. Летевших на Москву», — написал Собянин в telegram-канале. Беспилотники также были сбиты на Раменским городским округом и Коломной. По информации, предоставленной мэром Москвы, на местах падения обломков нет разрушений или пострадавших. На фоне атаки БПЛА были закрыты аэропорты Домодедово и Жуковский, рассказали в Росавиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...