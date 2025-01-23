Собянин: силы ПВО сбили над Подольском два летящих на Москву БПЛА

Средства ПВО Минобороны России сбили два беспилотника над Подольском. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, воздушные цели летели на столицу России.
«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск сбиты два беспилотника. Летевших на Москву», — написал Собянин в telegram-канале.
Беспилотники также были сбиты на Раменским городским округом и Коломной. По информации, предоставленной мэром Москвы, на местах падения обломков нет разрушений или пострадавших. На фоне атаки БПЛА были закрыты аэропорты Домодедово и Жуковский, рассказали в Росавиции.
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