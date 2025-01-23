23 января 2025

В Москве временно закрыли два аэропорта после атаки дронов

На фоне атаки БПЛА на Москву была ограничена работа Домодедово и Жуковского
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В ночь на 24 января была ограничена работа Домодедово и Жуковского
В ночь на 24 января была ограничена работа Домодедово и Жуковского Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Работа московских аэропортов Домодедово и Жуковский временно ограничена, что не позволяет гавани принять или отправить авиарейс. Об этом сообщили в Росавиации на фоне атаки БПЛА на Москву.

«Временные ограничения введены на работу аэропортов Домодедово и Жуковский. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, обеспечение безопасности полетов остается главным приоритетом.

Беспилотники атаковали Москву в ночь на 24 января. По информации мэра города Сергея Собянина, на местах падения обломков пострадавших и разрушений нет.

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Работа московских аэропортов Домодедово и Жуковский временно ограничена, что не позволяет гавани принять или отправить авиарейс. Об этом сообщили в Росавиации на фоне атаки БПЛА на Москву. «Временные ограничения введены на работу аэропортов Домодедово и Жуковский. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, обеспечение безопасности полетов остается главным приоритетом. Беспилотники атаковали Москву в ночь на 24 января. По информации мэра города Сергея Собянина, на местах падения обломков пострадавших и разрушений нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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