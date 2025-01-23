В Москве временно закрыли два аэропорта после атаки дронов

Работа московских аэропортов Домодедово и Жуковский временно ограничена, что не позволяет гавани принять или отправить авиарейс. Об этом сообщили в Росавиации на фоне атаки БПЛА на Москву.
«Временные ограничения введены на работу аэропортов Домодедово и Жуковский. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, обеспечение безопасности полетов остается главным приоритетом.
Беспилотники атаковали Москву в ночь на 24 января. По информации мэра города Сергея Собянина, на местах падения обломков пострадавших и разрушений нет.
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